¿Vas al partido de México vs. Portugal? Esto costará hospedarse cerca del Estadio Banorte el día del evento

¡Qué comience la cuenta regresiva! El partido de México vs. Portugal, uno de los encuentros más esperados del año, se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo 2026 en el Estadio Banorte, reuniendo a miles de aficionados de toda la República Mexicana y el extranjero, pero ¿cuánto cuesta hospedarse cerca del estadio?

¿A qué hora es el partido de México vs. Portugal?

El partido México vs. Portugal en el Estadio Banorte se llevará a cabo alrededor de las 20:00 horas, tiempo del Centro de México.

Si vas a asistir al partido, se recomienda anticipar su llegada al recinto deportivo, ya que habrá algunas afectaciones viales cerca de la zona del evento.

¿Cuánto cuesta hospedarse en CDMX cerca del Estadio Banorte el día del México vs Portugal?

¡A preparar la cartera! Si planeas viajar a la CDMX para el partido México vs. Portugal 2026 y quieres quedarte cerca del Estadio Banorte, ubicado en la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Coyoacán, te compartimos algunas tarifas de hoteles.

E l precio para hospedarse en la Ciudad de México el próximo sábado 28 de marzo 2026 cerca del Estadio Banorte oscila entre los $1,800 hasta los $6 mil 148 pesos por noche , según páginas para reserva de hospedaje.

Antes de reservar, considera que debido a la magnitud del evento, los precios de hoteles u hostales pueden aumentar dependiendo la zona en la que lo elijas.

Por otro lado, al ser un evento masivo la disponibilidad suele agotarse rápidamente.

Consejos para reservar tu hotel cerca del Estadio Banorte

Para que tu estancia en la Ciudad de México sea emocionante durante el evento deportivo, te compartimos algunos consejos para reservar tu hospedaje.



Checa la movilidad: Habrá tráfico intenso en la zona de Tlalpan y Periférico el día el partido de fútbol , por lo que es importante buscar hoteles que te permitan llegar caminando o estén cerca de algún transporte público.

en la zona de Tlalpan y Periférico el día el , por lo que es importante buscar hoteles que te permitan llegar caminando o estén cerca de algún transporte público. ¡Aguas con las tarifas dinámicas!: Plataformas de hospedaje y hoteles suelen subir los precios cuando se presenta alta demanda.

Otro punto a considerar es revisar el servicio de transporte público, algunos hoteles en la CDMX ofrecen el servicio de "shuttle" o transporte especial al estadio para sus huéspedes el día del evento.