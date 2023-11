¡Oficial! Partido Verde no hará coalición con Morena rumbo a las elecciones 2024 de Guanajuato

En un sorpresivo anuncio, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio a conocer que en el caso del estado Guanajuato no irán en coalición con Movimiento Regeneración Nacional (Morena ) esto con miras a las elecciones 2024 en las que se elegirán miles de puestos, entre estos la gubernatura.

Durante el mensaje, Sergio Contreras añadió que el Partido Verde postulará a una mujer para contender por la gubernatura de Guanajuato que hasta el día de hoy ha sido gobernada por el bastión panista.

“El Partido Verde va a contender a los distritos locales y a los municipios de Guanajuato y quiero compartir a través de ustedes a todas y todos los guanajuatenses, que el Partido Verde en Guanajuato ha tomado la decisión de contender con candidatas y candidatos propios a la elección del 2024 y que el Partido Verde postulará candidata mujer a la gobernatura del estado”, indicó Sergio Contreras.

Tras dar a conocer el anuncio, argumentó que de acuerdo a la experiencia que tienen, las alianzas no sirven de mucho cuando no existe unión entre los partidos y al final “el tren se descarrila”.

“La realidad es que ya tenemos mucha experiencia en el tema de alianzas y sabemos que cuando una alianza no está en unión, no están todos en el mismo tren, el tren se descarrila (…) Mis respetos para Alma Alcaraz y creo que toda persona tiene algo que aportar, pero no es una candidata de unión y no es un proyecto que visualicemos todos”, agregó.

¡En Guanajuato, vamos con candidatas y candidatos propios para las elecciones 2024! 💚💪

Contamos con el mejor equipo para liderar el cambio que nuestro estado necesita. 👊#SumandoPorGuanajuato #SúmateAlVerde pic.twitter.com/xrjs7TLhdW — Partido Verde Guanajuato (@partidoverdegto) November 21, 2023

¿Qué se elige en las elecciones 2024?

Las próximas elecciones 2024 serán las más grandes en la historia de México, pues se renovarán distintos cargos como:



128 escaños en el Senado de la República.

500 Curules en la Cámara de Diputados.

Jefatura de la Ciudad de México.

Mil 98 Diputaciones locales.

18 mil 527 cargos municipales y auxiliares

8 gubernaturas: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

¿Quiénes han sido los últimos 10 gobernantes de Guanajuato?

Para tener una mayor perspectiva del pasado político reciente del estado de Guanajuato, a continuación una lista con los últimos 10 gobernadores que han estado al frente de la entidad: