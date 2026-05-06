EU afirma que la guerra en Irán terminó...pero siguen los misiles

El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, declaró formalmente la conclusión de la "Operación Furia Épica", la campaña de ataques contra Irán que inició el pasado 28 de febrero. Según Rubio, los objetivos militares se han cumplido y Washington ahora apuesta por la diplomacia, aunque los hechos en el terreno cuentan una historia más compleja.

“Assuming Iran agrees to give what has been agreed to, which is, perhaps, a big assumption, the already legendary Epic Fury will be at an end... If they don’t agree, the bombing starts, and it will be, sadly, at a much higher level and intensity than it was before.” - President… pic.twitter.com/WawLkequWU — The White House (@WhiteHouse) May 6, 2026

El fin de "Epic Fury" y el repliegue de "Project Freedom"

En una decisión que ha tomado por sorpresa a los aliados, el presidente Donald Trump anunció la suspensión de la "Operación Libertad" (Project Freedom), la misión naval que apenas un día antes buscaba escoltar buques varados en el Estrecho de Ormuz.

Pakistán está mediando conversaciones directas para un acuerdo final con Teherán.

Trump enfrenta el límite de los 60 días de la Ley de Poderes de Guerra y una base política fracturada por la duración del conflicto.

Aunque se detiene la escolta de barcos, el bloqueo naval sobre los puertos iraníes se mantiene en "plena fuerza".

¿De verdad ya terminó la guerra?

Mientras el gobierno de Trump asegura que la victoria es suya, los analistas de inteligencia son cautelosos. De los cinco objetivos iniciales planteados por Trump, solo uno parece haberse completado totalmente:

Eliminación de la Marina: Rubio asegura que la armada iraní ahora "yace en el fondo del mar" junto a sus lanchas rápidas. Capacidad Nuclear: El arsenal de Irán sigue intacto y no hay un acuerdo para su dilución o retiro. Misiles Balísticos: Se estima que más del 50% de los lanzadores iraníes sobrevivieron a los 13,000 ataques estadounidenses. Cambio de Régimen: Trump ha pasado de prometer la caída del gobierno a hablar simplemente de un "cambio de personal" tras la muerte de líderes clave.

¿Qué pasa con el estrecho de Ormuz?

La aparente distensión en el Estrecho de Ormuz se mantiene bajo un equilibrio sumamente precario, marcado por discursos contradictorios y violencia persistente en el terreno. Mientras la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) asegura que el paso comercial está garantizado bajo sus propios protocolos y tras haber "neutralizado" las amenazas, el presidente Donald Trump ha condicionado el fin definitivo de la "Operación Epic Fury" a la firma de un acuerdo total, amenazando con reanudar los bombardeos con una intensidad sin precedentes si las negociaciones fracasan. Esta "pausa" en la misión de escolta estadounidense ocurre en un contexto de hostilidades activas, ejemplificadas por el reciente ataque al buque CMA CGM San Antonio, y bajo la advertencia de que, aunque se detenga el guiado de barcos, el bloqueo naval contra los puertos iraníes permanecerá en plena vigencia como herramienta de presión económica.