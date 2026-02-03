Un pasajero protagonizó una escena insólita en la estación de tren Riverstone, en Sídney, Australia. El hombre detectó una serpiente que se deslizaba por el andén y la atrapó con rapidez para llevarla a un lugar más seguro. Otros viajeros observaron atónitos el momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El reptil apareció en la rampa de acceso a la plataforma la noche del sábado 31 de enero de 2026, lo que generó miedo y sorpresa entre los usuarios de la estación. El valiente hombre la detectó e intentó sujetarla con la mano, pero el animal logró arrastrarse para escapar.

El video viral de Riverstone: El momento en que el reptil invade el andén

Después, el pasajero pisó ligeramente a la serpiente para evitar que se moviera y de nuevo la sujetó con la mano, para poder alejarla del pasillo.

Algunos celebraron el gesto del pasajero como un acto heroico, pero las autoridades y expertos en fauna emitieron una advertencia clara: intentar manejar serpientes resulta peligroso y no recomiendan que las personas lo imiten.

¿Por qué agarrar una serpiente en una estación de tren genera pánico viral?

Aunque el pasajero actuó con confianza, las autoridades de Tren de Nueva Gales del Sur, piden que el resto de pasajeros no imiten dicha acción, ya que representa un peligro. En lugar de sujetar al reptil y aventarlo, lo necesario es alejarse y pedir ayuda al personal de la estación.

Riesgos mortales de sujetar serpientes silvestres: mordeduras venenosas y más peligros

Sujetar a una víbora o cualquier serpiente silvestre pone en peligro tanto a la persona como al animal. Las serpientes muerden por instinto de supervivencia cuando se sienten amenazadas.

El alto riesgo de mordedura venenosa encabeza la lista de peligros. Por ejemplo, en América, víboras como las de cascabel o la nauyaca liberan veneno que causa daños graves en tejidos, hemorragias, parálisis e incluso la muerte en casos extremos. Muchas personas confunden especies venenosas con inofensivas, lo que agrava el problema.

La sujeción inadecuada aumenta la agresividad del reptil. Sostenerla por la cola genera pánico intenso y eleva las probabilidades de un ataque. Incluso agarrarlas detrás de la cabeza no garantiza seguridad; los accidentes ocurren cuando la serpiente se suelta o retuerce.

Además, las serpientes pueden transmitir bacterias como la Salmonella por contacto directo y sufren estrés severo como animales silvestres, destaca la organización no gubernamental PETA.