¿Perdiste tu tarjeta bancaria? Costos y pasos para realizar la reposición de tu plástico

Perder una tarjeta bancaria es un momento de estrés que, además de la vulnerabilidad de tus fondos, implica un gasto inesperado por la reposición del nuevo plástico. Ante una situación así, conoce cuáles son los pasos que debes seguir.

¿Cuánto cuesta reponer una tarjeta bancaria?

De acuerdo con los registros de transparencia de la CONDUSEF, el monto que verás reflejado en tu estado de cuenta depende del tipo de producto:



Débito y nómina: El cargo base promedio es de $75.00 a $150.00 MXN.

Crédito: Puede elevarse hasta los $300.00 MXN debido a los seguros y niveles de seguridad del plástico.

Envío: Si solicitas entrega a domicilio, podrías sumar un cargo por mensajería de entre $50 y $120 MXN.

Pero toma en cuenta que no siempre tienes que pagar. Según la normativa de transparencia financiera, puedes solicitar el plástico sin costo en estos casos:



Desgaste del chip o banda: Sí el plástico está físicamente íntegro, pero ya no es leído por terminales o cajeros.

Vencimiento: La renovación por fecha de expiración es gratuita por contrato.

Falla del cajero: Sí el dispositivo retiene tu tarjeta por un error técnico del sistema bancario.

¿Cómo puedes proteger tu cuenta en lo que esta lista la reposición?

Para proteger tu dinero mientras esperas el nuevo plástico, sigue estos pasos:



Apagado digital: Bloquea la tarjeta desde tu app móvil antes de llamar a la línea de atención.

Retiro sin tarjeta: Si necesitas efectivo, genera un código de retiro en tu aplicación para usarlo en cualquier cajero de tu banco.

Uso de tarjeta digital: Recuerda que tu tarjeta digital (con CVV dinámico) sigue activa para pagos de servicios y suscripciones aunque no tengas el plástico físico.

¿Cómo realizar la reposición de una tarjeta bancaria?

Para realizar una reposición de una tarjeta bancaria, el primer paso es el robo, extravío o daño, por medio de la línea de atención de cada institución para realizar el bloqueo del plástico.

Una vez generado el reporte, puedes solicitar la reposición directamente en la aplicación, donde se te indicará si el envío será a tu domicilio o si debes acudir a una sucursal con una identificación oficial vigente para recogerla.

¿Cómo reponer una tarjeta de Banco Azteca?

Reponer una tarjeta de Banco Azteca es un proceso que suele resolverse de manera rápida directamente en sus sucursales, las cuales están abiertas los 365 días del año en un horario de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas.

Si la perdiste o te la robaron, lo primero es evitar que alguien más la use:

