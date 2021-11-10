VIDEO: Pastor derriba a hombre armado que irrumpió en iglesia

El pastor de una iglesia se convirtió en el héroe del día, luego de derribar a un hombre armado que irrumpió en un servicio y amenazó a los feligreses en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos.

El momento en que el pastor, identificado como Ezekiel Ndikumana, se abalanzó contra el sujeto que sostenía el arma de fuego fue captado por las cámaras de seguridad de la iglesia.

De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades de Nashville, el hombre armado, identificado como Dezire Baganda, de 26 años de edad, estaba sentado al frente cuando sacó el arma y caminó hasta el altar, donde se encontraba el pastor orando, acompañado de otros miembros de la iglesia.

WATCH — NORTH NASHVILLE -- “man walks up to the altar with a gun at Nashville Light Mission Pentecostal Church, waves it around, points it at congregation… pastor Ezekiel Ndikumana prays, heroically tackles him and he’s disarmed without a shot fired…” https://t.co/4grV1jC0p7 pic.twitter.com/i2TESKE9Cl — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) November 8, 2021

Pastor somete a hombre armado que amenazó a sus feligreses

Las autoridades detallaron que Baganda le pidió a todos los feligreses que se levantaran de sus asientos mientras les apuntaba con el arma, pero el pastor lo abordó rápidamente por la espalda antes de que disparara contra la congregación.

Cuando el pastor logró derribar al sujeto, otros miembros de la iglesia intervinieron para ayudarlo a desarmar a Baganda, someterlo y mantenerlo en el suelo hasta que llegaran los policías al lugar de los hechos.

“Las acciones heroicas de un pastor local y varios de sus feligreses salvaron a una iglesia de más violencia esta tarde”, expresó la policía de Nashville a través de un comunicado.

Dezire Baganda, the man accused of pulling a gun during Sunday's service @ Nashville Light Mission Pentecostal Church, is now facing a total of 57 cts of felony agg assault; 42 new warrants were issued today. No shots were fired; a pastor tackled Baganda & held him for officers. pic.twitter.com/q0Pctqnp9D — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) November 9, 2021

El pastor Ezekiel Ndikumana dijo que el hombre armado no era miembro de la iglesia, sin embargo, anteriormente ya había acudido a los servicios en la iglesia, donde irrumpió con un pistola y amenazó a los asistentes.

Por su parte, la policía informó a través de su cuenta de Twitter que el sujeto ahora enfrenta un total de 57 cargos de agresión grave.

"Hoy se emitieron 42 nuevas órdenes de arresto. No se hicieron disparos; un pastor abordó a Baganda y lo derribo", se lee en el mensaje.

