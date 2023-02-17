Pastor muere por imitar ayuno de 40 días de la biblia

En Mozambique, un pastor de 39 años de edad murió tras dejar de ingerir alimentos durante varios días por querer imitar el ayuno de Jesús que aparece en la biblia.

El pastor fue identificado como Francisco Barajah, quien era fundador de la Iglesia Evangélica Santa Trindade, de acuerdo con la BBC.

Según el medio británico, el pastor pasó 25 días sin comer y sin tomar agua, hasta que fue trasladado a un hospital en la ciudad de Beira, a donde llegó en estado crítico y tras haber perdido tanto peso que ya le era imposible ponerse de pie por sí mismo.

Mozambique pastor dies attempting 40-day Jesus fast



(BBC) A pastor in Mozambique has died after trying to fast for 40 days, emulating what Christ is said to have done in the Bible.



Francisco Barajah, founder of the Santa Trindade Evangelical Church, pic.twitter.com/ybPYtXJHIW — Iam Spi Klk (@SpiKlk) February 17, 2023

Tras ver el estado de salud en el que se encontraba, los familiares del religioso lo llevaron al nosocomio, donde perdió la vida por el nivel de desnutrición y deshidratación.

Los familiares del pastor indicaron que era común que realizara ayuno junto con otros miembros de su iglesia; sin embargo, nunca habían sido tan extensos como este último que terminó por quitarle la vida.

Marques Manuel Barajah, hermano del pastor, cuestionó el diagnóstico de los médicos sobre la muerte e indicó que él padecía de presión arterial baja.

Personas mueren por hacer ayunos

Este no es el primer caso de una persona que muere por intentar hacer el ayuno de 40 días que realizó Jesús según el evangelio de Mateo escrito en la biblia.

En 2015, un hombre de Zimbabue murió después de 30 días, dijeron los medios locales. En 2006, un médico forense británico descubrió que una mujer murió a la mitad de un ayuno similar en Londres.

¿Cuáles son los riesgos de realizar ayunos?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizar ayunos constantes puede provocar problemas de salud.

De acuerdo con su estudio, pasar cuatro horas sin alimentos puede provocar el cuerpo consuma la glucosa que el cerebro necesita bajando sus niveles en la sangre, lo que puede causar dolor, adormecimiento y cansancio.

No desayunar modifica los patrones de sueño, provoca dolores de cabeza y afecta la capacidad de concentración y la forma de resolver problemas. Además puede causar gastritis.