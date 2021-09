Paty Navidad: “nunca dije que el coronavirus no existe”

La actriz Paty Navidad reapareció en televisión para aclarar algunas declaraciones que le han atribuido sobre el coronavirus, luego de que se recuperó de esta enfermedad hace unas semanas.

En entrevista en el programa Al Extremo, Paty Navidad agradeció el espacio para aclarar algunas cosas que, aseguró, se tergiversaron, entre ellas, que el coronavirus no existe.

Nunca he dicho que el coronavirus no exista, al contrario, he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida.

La actriz y participante de Masterchef Celebrity explicó que sus declaraciones sobre el coronavirus se tergiversaron, pero ella nunca negó su existencia, al contrario, aseguró que son organismos que siempre han existido.

Paty Navidad niega intubación a causa de coronavirus

La actriz también aclaró que nunca estuvo intubada a causa del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19, como se dijo.

Paty Navidad reconoció que estuvo hospitalizada por neumonía, pero no por coronavirus, como se aseguró en su momento, incluso se aseguró que necesitó de intubación, lo cual negó categóricamente la actriz.

“Sí estuve hospitalizada. Llegué por problemas de oxigenación. El diagnóstico era neumonía, pero sinceramente no me sentía con neumonía. Sí me sentí con problemas de respiración leves, nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para realmente poder respirar, como se dijo”.

Paty Navidad también aclaró que ella jamás llamó a la gente a no vacunarse contra el Covid-19, pues aseguró que ella tomó la decisión de no aplicarse ninguna dosis, pero esa fue una decisión personal, no una invitación.

“Mi error fue decir: yo no me vacuno. Yo he dicho Patricia Navidad no me vacuno porque es mi derecho, la gente que haga lo que quiera, me hago responsable de mis decisiones, si deciden vacunarse o no. No invito a que haga alguna de los dos”

La actriz se dijo molesta por las supuestas declaraciones que se le atribuyen alrededor del coronavirus, pero sobre todo porque también involucraron a su familia, por quien pidió respeto.

Paty Navidad negó que tenga alguna cuenta en redes sociales donde presuntamente hizo sus declaraciones alrededor del coronavirus.

