¡De la risa al juzgado! Payaso enfrentará sentencia por “broma” con botón de pánico en Aguascalientes

Espera sentencia el payaso que hizo una “broma” mediante el uso del botón de pánico en Aguascalientes, ya que la dirección del C5i dijo no perdonar este tipo de acciones; al día reciben más de 3 mil llamadas a los números de emergencia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el 30 por ciento de las 3 mil llamadas a los números de emergencia, son improcedentes, además recordaron que jugar con el servicio del botón de pánico se considera como delito.

Payaso se va a la cárcel por jugar con el botón de pánico

El caso del payaso que realizó una “broma” por medio del uso indebido del botón de pánico en Aguascalientes, sigue su curso legal y está en espera de la sentencia.

Por su parte, la directora del C5i Michelle Olmos, dejó claro que no habrá perdón para el responsable aun cuando el payaso intente congraciarse con las autoridades mediante una visita a las instalaciones del C5i.

“El sigue su proceso, está en espera de la sentencia que tiene que dictar un juez, no depende de nosotros, no depende del C5, no depende de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”, explicó la directora del C5i Michelle Olmos.

La “broma” que el propio payaso subió a redes sociales, tuvo consecuencias legales y administrativas, ya que el uso indebido de los servicios de emergencia es considerado un delito. Tras los hechos realizados, el payaso conocido como kuik Smile dio de baja el video de sus redes sociales.

Las autoridades reiteraron la importancia de hacer un uso responsable de los servicios de emergencia, ya que jugar con ellos puede tener consecuencias legales, siendo el caso del payaso un ejemplo de que este tipo de acciones no queden impunes.

¿Se puede ir a la cárcel por tocar el botón de pánico?

Hacer mal uso de las unidades de emergencia puede ser considerado un delito, pero también puede tratarse como una falta administrativa, donde la multa podría ir de 50 a 100 días de salario y el pago de los daños ocasionados. Otra de las consecuencias por jugar con el botón de pánico podría ser la prisión, desde seis meses hasta dos años.