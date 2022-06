Pedro Sola explica que visita al hospital fue por cirugía de catarata

El conductor Pedro Sola confirmó que este viernes acudió al hospital por una cirugía de catarata, pero ya se recupera en casa después de la intervención que ya estaba programada.

La periodista Pati Chapoy compartió en su cuenta de Twitter una fotografía del conductor, lo que confirmó que se encontraba internado. Sin embargo, era desconocido el motivo de su hospitalización.

Más tarde, Pedro Sola envió un mensaje en sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo que recibió. “Mi intervención fue algo programado y ya me encuentro en casa, en plena recuperación, pero como pirata del caribe”, escribió.

Muchas gracias amigos por los mensajes para saber cómo estoy de salud, mi intervención fue algo programado y ya me encuentro en casa, en plena recuperación, pero como pirata del caribe" — Pedro Sola (@tiopedritosola) June 3, 2022

Pedro Sola da detalles y bromea sobre su visita al hospital

El conductor se enlazó al foro de Ventaneando para dar más detalles sobre el motivo de su hospitalización y confirmar que se encuentra bien de salud, recuperándose en casa.

“Me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de catarata ”, declaró el presentador de televisión, quien deberá regresar con el médico la próxima semana para una intervención en su otro ojo.

“Llegué al hospital 7:30 (de la mañana), me llevaron al área de operaciones ambulatorias, ahí me pusieron suero, me quitaron toda la ropa, llené una serie de papeles, firmé autorizaciones y demás, y de ahí me llevaron de inmediato a la sala de operaciones”, contó.

Pedro Sola bromeó que había “una algarabía tremenda en la sala de operaciones”, hasta que la anestesia hizo efecto y se quedó dormido. Después lo trasladaron a una habitación, donde se tomó la fotografía que se viralizó en redes sociales.

Al respecto, explicó que en la imagen luce “un poco adormilado” por el efecto de la anestesia, cuando despertó por completo pudo tomar agua y comer, y más tarde abandonó el hospital con un parche en el ojo.

“Resulta que también tengo un poco de glaucoma, me estaba empezando, y me dijo (el médico) ya no es candidato para el nuevo lente intraocular”, añadió el conductor de Ventaneando.

Finalmente, volvió a agradecer las muestras de apoyo y cariño de sus seguidores, quienes hicieron tendencia su nombre, preocupados por la salud del presentador.