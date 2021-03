Pelé recibió la vacuna contra el Covid-19

El legendario exfutbolista brasileño Pelé recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El propio campeón del mundo en el Mundial de México 70 así lo confirmó a través de sus redes sociales, donde no pudo ocultar su emoción.

“Hoy fue un día inolvidable, ¡recibí la vacuna!”, fue parte del mensaje que compartió el astro brasileño, junto a una fotografía del momento en el que era inyectado.

Además, el exjugador del Santos de Brasil aprovechó para pedirle a sus seguidores que no bajen la guardia, a pesar de que a nivel mundial se ha registrado una considerable baja en los contagios de coronavirus.

“La pandemia no se ha terminado aún. Debemos mantener la disciplina para proteger la mayor cantidad de vidas posibles mientras todos reciben la vacuna”, añadió ‘El Rey’.

Pelé recordó a sus seguidores que mantener las medidas de higiene, como el lavado correcto de manos y el uso de cubrebocas en espacios concurridos, puede ayudar a evitar contagios.

"Ésto pasará rápidamente si pensamos más en cómo podemos ayudarnos unos a otros”, concluyó la leyenda del futbol.

LA LISTA DE CELEBRIDADES AUMENTA

Con la vacunación de Pelé, sigue en aumento el listado de personajes de la cultura popular que han recibido alguna de las vacunas contra el Covid-19, todos mayores de los 60 años de edad, por lo que son considerados en el grupo de personas vulnerables.

La Reina Isabel II de Inglaterra y su esposo, el Príncipe Felipe, los actores Ian McKellen y Arnold Schwarzenegger, u Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath, son sólo algunas de las personalidades que se sabe ya han sido inmunizadas contra el Covid-19.

En el caso de México, el actor y cantante Enrique Guzmán fue captado hace un par de semanas haciendo fila para recibir su vacuna en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

