VIDEO: ¡Se arma la campal! Alito Moreno y Fernández Noroña se agarran a golpes en plena sesión

La política mexicana volvió a sorprender con un espectáculo digno de horario estelar. En la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores pasaron de lanzar bendiciones a intercambiar insultos, hasta llegar a un debate ríspido sobre narcopolítica y cooperación con Estados Unidos para combatir al crimen organizado.

Y como ya es costumbre, Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno protagonizaron una de las escenas más emblemáticas del año.

La chispa se encendió cuando Morena, PT y PVEM registraron en la agenda un punto titulado: “Solicitud del PRI y del PAN de intervención militar en México por parte del Ejército de los Estados Unidos”, lo que provocó la furia inmediata de la oposición.

VIDEO: Así fue la tensa discusión de Noroña en la Comisión Permanente

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, intentó desmarcarse: “No hay ningún agravio ni ofensa a nadie porque primero yo no registré ese título, lo registró Morena y lo informé a la mesa directiva”. Pero la tensión ya estaba desbordada.

Desde Morena, Alma Rosa de la Vega acusó a la senadora Lilly Téllez de declaraciones en medios extranjeros.

“Hemos sido testigos de declaraciones irresponsables y desleales… traidores a la patria, por parte de una senadora y de toda la bancada del PAN y del PRI que la respaldaron”.

¡Tensión máxima en la Comisión Permanente!



@alitomorenoc y @fernandeznorona protagonizaron un episodio de tensiones que llegó a los empujones en la tribuna de la Casona de Xicotencátl.



Vía @gallegoso https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/r6KeF27BRi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

Téllez, Adán Augusto y la telenovela legislativa

Téllez respondió sin titubeos: “Se ofenden porque dije en Estados Unidos lo que repito aquí: necesitamos colaboración y asistencia de los Estados Unidos para derrotar al crimen organizado. Los traidores a la patria son los que pactaron con la madre del Chapo Guzmán, los que recibieron dinero de Andy López Obrador, los que protegen al narco desde el poder. Morena está entregando el país a los cárteles terroristas que asesinan y trafican fentanilo y migrantes”.

La senadora incluso señaló directamente a Fernández Noroña y Adán Augusto López como parte de “los nuevos ricos de la narcopolítica”.

Adán Augusto replicó con ironía: “Si tiene una sola prueba contra mí, yo mismo la acompaño al Ministerio Público. Basta de manipulación”.

Se prendió el debate en la Comisión Permanente por #narcopolítica y acusaciones de traición



La senadora @LillyTellez señaló que #Morena está entregando el país a los cárteles terroristas que asesinan, trafican #fentanilo y #migrantes



Vía @gallegoso https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/yxx4tOY2LE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

Moreira remata con insulto incluido

El priista Rubén Moreira llevó la discusión a otro nivel. Primero criticó que el ejército ahora se use como personal de apoyo en proyectos presidenciales.

“Los traen cargando maletas en los aeropuertos. En el AIFA. Los traen acomodando gente en el tren Maya. Eso es traicionar a la patria. Eso es debilitar las instituciones”.

Luego recordó antecedentes del propio López Obrador en gestiones con diplomáticos estadounidenses: “Así de sencillo. Ustedes también han buscado apoyos externos, pero ahora vienen a acusar de traidores a otros”.

Y terminó explotando contra los morenistas: “Por eso uno se encabrona así. Y el que esté molesto díganoslo, porque yo sí les puedo decir ‘punta de narcos’ para empezar a ti, cabrón”.