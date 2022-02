En pelea, directora recursos humanos muerde mano a fiscal de Guerrero

Escaló un desacuerdo laboral al interior de la Fiscalía General de Justicia en Guerrero, Marvilla Melo Vela, quien hasta hace unos días fungía como directora de recursos humanos, afirma que la noche del jueves fue encerrada en una oficina para firmar su renuncia.

Señala a la fiscal Sandra Luz Valdovinos, quien dijo, estaba escoltada por agentes ministeriales y militares para obligarla a firmar.

“Temo por mi vida, porque ella me dijo que me iba destruir a mí y a mi familia, a mis hijos, que no le iba a importar nada, por eso tengo mucho temor, porque pensé que me iban a desaparecer,” aseveró Marvilla Melo, ex directora de Recursos Humanos, de la Fiscalía General de Justicia en Guerrero.

Respuesta de Fiscalía

Al respecto, la Fiscalía General de Guerrero confirmó el altercado y precisó que la solicitud representaba el cambio de adscripción al municipio de Huitzuco.

A través de un comunicado, informó que la fiscal Sandra Luz Valdovinos fue agredida, y por ello, interpuso la denuncia correspondiente.

“La maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Fiscal General del Estado, recibió una agresión por parte de una servidora pública, la cual se originó con motivo de la comunicación del cambio de adscripción, quien al momento de recibir la noticias presentó una crisis, que se tradujo en tomar la mano de la Fiscal y mordérsela”, describe el comunicado.

El documento establece que la ex funcionaria tiene antecedentes violentos y ha incurrido en casos de abuso de autoridad, lesiones y probables actos de corrupción. Irregularidades que aseguran, serán analizadas como seguimiento al caso.

“Dicha funcionaria pública tiene como procedentes repetitivos en conductas violentas previas con compañeras y compañeros, así como con otras personas fuera de la institución, como son abuso de autoridad, lesiones, violencia, contándose además, con datos de probables actos de corrupción con motivo del desempeño de sus funciones, información que se habrá de analizar para su debido seguimiento”, finaliza el comunicado.