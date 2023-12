Difunden pelea entre estudiantes y padres de familia de Colegio Europeo en Puebla

En Puebla fueron suspendidos dos alumnos del Colegio Europeo, luego de que se diera a conocer una riña que hubo al salir de clases junto con personas adultas.

En las imágenes se observa como un hombre termina en el suelo, donde le propinan más golpes entre dos sujetos, uno de ellos usaba una chamarra de la escuela y no fue identificado como alumno de acuerdo a las autoridades de la institución.

Por la pelea registrada en la calle, no hubo reporte a las autoridades correspondientes.

¿Qué pasó afuera del Colegio Europeo en Puebla?

Ex alumnos del Colegio Europeo dieron a conocer videos de una riña registrada fuera de la institución, en la gresca participaron adultos, los hechos habrían surgido por un desacuerdo entre dos estudiantes.

Margarita Castillo, madre de familia del Colegio Europeo dijo que “los hechos de violencia no están bien. No está bien que las personas se estén confrontando entre padres familias con alumnos o con personas así porque todos somos seres humanos, no podemos estar confrontándonos”.

Adolfo Merino, apoderado legal del Colegio Europeo explicó que quienes participaron en la riña “habían concertado resolver un problema de una ofensa pequeña que tenían y arreglarla, pero de manera no amistosa. Sucede que termina. Luego cuando vienen acá llegan otros que desconocemos que no son ni alumnos ni nada y agreden a uno de ellos. Entonces eso ya no nos corresponde más que a las autoridades investigar quiénes son”.

Los dos alumnos identificados fueron suspendidos y por la pelea registrada en la calle, no hubo reporte a las autoridades de acuerdo a lo que señalaron a través del área de comunicación de la secretaría de seguridad ciudadana.