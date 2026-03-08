Los XV años más virales de Tabasco: revelan quién es el papá de Mafer

Una espectacular fiesta de XV años celebrada en Villahermosa, Tabasco, se volvió tendencia nacional en redes sociales. Videos del festejo comenzaron a circular desde la noche del sábado 7 de marzo y rápidamente captaron la atención de miles de usuarios por el nivel de producción, los artistas invitados y la presencia de celebridades.

La protagonista del evento fue Mafer, una joven que celebró sus XV años con una fiesta que muchos compararon con un concierto o incluso con una premiación por la cantidad de artistas y el despliegue de lujo.

Pero además del espectáculo, una pregunta empezó a repetirse en redes: ¿quién es el papá de la quinceañera de Villahermosa que organizó esta megafiesta?

El socio de Juan Carlos Guerrero Rojas, el ex diputado Héctor Peralta Grappin, ha recibido más de 3,500 millones de pesos en contratos con Pemex en su empresa petroservicios integrales de México.



De ahí se explica el fiestón de los #XVañosDeMafer con @belindapop y @JBALVIN pic.twitter.com/jNjNG1szYW — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) March 8, 2026

¿Quién es el papá de la quinceañera viral de Villahermosa?

El padre de Mafer es Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario del sector petrolero en Tabasco. Guerrero Rojas es dueño de empresas relacionadas con servicios energéticos, entre ellas Petroservicios Integrales México y Grupo Energético de la Chontalpa S.A. de C.V., compañías vinculadas a trabajos para la industria petrolera.

De acuerdo con información difundida en redes y reportes empresariales, una de sus compañías obtuvo en 2023 contratos por alrededor de 104 millones de dólares con Pemex para servicios relacionados con actividades de exploración y perforación.

También se menciona que el empresario tendría cercanía política con el actual gobernador de Tabasco, Javier May, aunque no hay posicionamientos oficiales sobre esta relación.

LOS XV AÑOS DEL SIGLO EN VILLAHERMOSA DE LA 4T👇🏻



Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario petrolero, amigo y paisano del gobernador Javier May Rodríguez, hizo una fiestecita de 45 millones de pesos en el Centro de Convenciones de Villahermosa.

Y resulta que la Secretaría de… pic.twitter.com/QqTtDz9HVU — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 8, 2026

La fiesta de XV que se volvió tendencia en México

Lo que inició como una fiesta privada terminó convirtiéndose en uno de los eventos más comentados en internet durante el fin de semana. El festejo incluyó presentaciones musicales de artistas de talla internacional como:



Belinda

J Balvin

Xavi

Matute

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Belinda sorprendió a la quinceañera cantándole Las Mañanitas frente a todos los invitados.

Por su parte, J Balvin y Xavi pusieron a bailar a los asistentes con sus éxitos, mientras que el grupo Matute cerró la noche con su show de música ochentera y noventera.

Galilea Montijo condujo la alfombra roja de los XV años en Tabasco

Otro detalle que llamó la atención fue la participación de la conductora Galilea Montijo, quien fungió como anfitriona del evento.

La presentadora recibió a los invitados en una especie de alfombra roja instalada a la entrada del lugar y presentó a la festejada durante el inicio de la celebración.

Las imágenes compartidas en redes muestran un escenario con iluminación profesional, pantallas, música en vivo y una decoración inspirada en Nueva York, con un pastel temático de la Estatua de la Libertad.

Como se ha llenado de millonarios Tabasco, de 7 años para acá, muchos han salido de la pobreza.



“Primero los pobres”



Tanto que me criticaban por mostrar lo que puedo pagar con mi trabajo y miren, solo era envidia. https://t.co/NJzDOqQh0a — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 8, 2026

Lujo, influencers y regalos millonarios en XV año de Mafer en Villahermosa

La celebración también contó con la presencia de influencers y creadores de contenido. Entre ellos estuvo la influencer Priscila Escoto, quien participó de forma virtual y aseguró que ayudó al papá de la quinceañera a elegir uno de los regalos para Mafer: una bolsa Birkin de Hermès, cuyo valor puede superar los 500 mil pesos.

En redes sociales, algunos usuarios estimaron que la fiesta podría haber costado decenas de millones de pesos, aunque no existe una cifra oficial confirmada, pero desató críticas por la supuesta obtención de recursos públicos y cómo los utilizan para derrocharlo.

Mientras tanto, los videos de la fiesta siguen acumulando reproducciones y comentarios, convirtiendo a #XVDeMafer en uno de los temas más virales del fin de semana en México.

