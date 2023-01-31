¿Por qué Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz terminaron su relación?

Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz han decidió ponerle fin a la relación sentimental que comenzaron desde principios de 2019; de inmediato la noticia revolución el mundo del espectáculo, pero, ¿por qué habría terminado el amor? Esto dijeron la modelo y el expresidente de México al respecto.

Luego de que Enrique Peña Nieto terminara su sexenio como presidente de la República, el mandatario reveló también la separación con quien fuera su esposa durante aquel periodo de tiempo: Angélica Rivera. Fue así como en 2018, se dio a conocer la separación del político y abogado con la famosa actriz mexicana.

Tiempo después de dar a conocer la separación, el expresidente comenzó a ser captado con mayor frecuencia en Madrid a lado de la modelo Tania Ruiz, por lo que las especulaciones entre un posible romance entre ambos no tardaron en surgir.

Así fue como en mayo de 2019, Tania Ruiz expresó abiertamente su amor por el político y abogado confirmando la relación entre ambos con una fotografía en sus redes sociales, a la que además agregó una descripción agradeciendo a la vida por haber conocido al también abogado de ahora 56 años.

Así fue la ruptura entre Peña Nieto y Tania Ruiz

A lo largo del tiempo, la modelo seguía compartiendo imágenes declarando el amor que le tenía al exmandatario, siendo la última en el cumpleaños número 55 de Peña Nieto, en la que Tania Ruiz aún nombraba "novio mío" al político y abogado.

Hoy en esta fecha tan importante donde nos llenan de buenos deseos, elogios, bendiciones y lo que cada quien lleva dentro. ¡Feliz cumpleaños novio mío! Qué dicha y felicidad poder festejar un año más de vida a tu lado. Siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por festejar tú cumpleaños. Tania Ruiz

Tras casi tres años de compartir una relación sentimental, Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto decidieron ponerle fin solo a la relación que sostenían como pareja, más no al amor que se tienen, o al menos así lo declararon mediante entrevista.

"Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho", dijo la modelo al revelar la separación, pero aclaró la ruptura se dio en los mejores términos, acompañada de la cordialidad que siempre ha existido a lo largo de su historia, cuando ambos "decidieron vivir alejados del foco público".

La razón por la que Tania Ruiz y Peña Nieto terminaron

Según explicó la modelo, pese a que entre ambos aún existe un profundo amor, los planes de vida cambian, enfatizando que" no ha habido una razón negativa ni mucho menos" para ponerle fin a su relación.

De la misma forma, Tania Ruiz agradeció al político y abogado por el tiempo que compartieron juntos como pareja, indicando que mantiene lazos con su familia, así como círculo cercano.

Sobre sus planes a futuro, la modelo dio a conocer que se quedará a vivir en España junto con su hija Carlotta, que en junio cumplirá 9 años. Mientras que del exmandatario aún se desconoce si permanecerá en Europa o regresará a México.

