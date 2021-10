VIDEO: Captan a Peña Nieto con Tania Ruiz en Roma

El ex presidente Enrique Peña Nieto fue captado este fin de semana saliendo de un hotel en Roma, Italia, acompañado de su novia Tania Ruiz, mientras que una mujer que lo identificó le gritó “ratero” en plena vía pública.

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, se observa a Peña Nieto cuando sale del Hotel de la Ville, ubicado en Roma, y de inmediato toma un taxi junto con su novia, para irse del sitio.

Insultan en Italia al expresidente Peña Nieto al salir de un lujoso hotel

En un primer video se ve al ex mandatario detrás de uno de los muros de la entrada del hotel al escuchar los gritos de la mujer.

"Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabía cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el ex presidente de México y que es un ratero”, relató la usuaria, que publicó los videos en Twitter.

En un segundo video se ve cuando Peña Nieto sube al taxi junto con Tania Ruiz.

Aquí está el primer video. Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabia cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero. #EnriquePeñaNieto @gabyserrar pic.twitter.com/Uyd3rM9wKZ — Karen Y. TV3 (@karenytv3) October 24, 2021

¿Qué hace el ex presidente Peña Nieto en Roma?

Como ha hecho público Tania Ruiz, a través de su cuenta de Instagram, el sábado pasado fue su cumpleaños y difundió algunas imágenes de su festejo, así como un mensaje en el que agradece la compañía en su día.

Gracias Dios por un año más de vida que me permites seguir llenándome de sabiduría. Tantos planes y tu siempre dirigiendo mi vida. Soy una persona bendecida por tenerte en mi vida. He sido hermana, amiga, hija, pareja, mamá y si he tenido frustraciones en mi vida y esa voz interna que siempre me dice tu puedes, tienes que, todo está bien. Las cosas siempre tienen que pasar de manera neutral, sin planearlas porque Dios siempre sorprende

La también modelo indicó que a sus 34 años ha llorado y reído mucho y agradeció porque “sin eso no sería hoy la que soy y me falta mucho que aprender. Un año que ha implicado muchas experiencias. Un camino que ha estado lleno de todo… Me siento muy agradecida y bendecida. Agradezco por tener amor en mi vida y por las personas que Dios ha puesto en mi camino. Todo se disfruta más si lo compartes con las personas que amas”.



La hija mayor de Peña Nieto , Paulina Peña Pretelini también felicitó a la novia de su padre en esta misma red social.