Reos del penal de Neza-Bordo, ¿podrían salir antes ? Esto ordenó la Suprema Corte ante exceso de reos en la cárcel

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció una orden que podría generar cambios en el penal de Neza-Bordo, ubicado en el Estado de México (Edomex).

Con ello, podría haber cambios que impactarán de manera directa en la capaidad del centro penitenciario para mantender dentro a personas que han sido sentenciadas o llevan algún proceso penal.

Suprema Corte ordena cambios en el penal de Neza-Bordo

En máximo tribunal del país ordenó acciones para atender la sobrepoblación en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca (Centro Penitenciario Neza-Bordo).

Tal petición se dio debido a un juicio promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en el que se reclamó la falta de medidas suficientes para atender las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad.

Al presentarse la demanda en 2021, el centro penitenciario contaba con mil 834 espacios y alojaba a 5 mil 116 personas; lejos de disminuir, la problemática se agravó, por lo que, para noviembre de 2025, el número de personas privadas de la libertad había aumentado a 5 mil 823, lo que representaba un nivel de sobrepoblación de 217.50 %.

Fue entonces que el Pleno resolvió que la concentración excesiva de personas en las cárceles no es solo un problema de administración penitenciaria.

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Ante ello, ordenó elaborar e implementar un plan multidisciplinario e interinstitucional, en un plazo máximo de seis meses, para atender la sobrepoblación en el centro penitenciario.

De igual manera, este penal deberá informar periódicamente sobre el cumplimiento de dicho plan y dar vista tanto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como a la defensoría pública estatal.

El plan para atender la sobrepoblación podrá contemplar adecuaciones de infraestructura, gestiones presupuestales, la promoción de beneficios preliberacionales, programas de capacitación para las personas servidoras públicas y demás medidas necesarias para atender el problema.

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Ante la crisis de sobrepoblación en los penales, la administración federal plantea liberar a presos por delitos menores y a quienes siguen encarcelados sin sentencia. Sin embargo, la medida desató una intensa controversia: ¿se trata de un verdadero acto… pic.twitter.com/DgZ6s4kST7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2026

Advierten tratos de crueldad ante sobrepoblación de reos

La Suprema Corte estableció que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas y seguras de internamiento, como un espacio suficiente, acceso a servicios básicos y respeto para los presos.

De acuerdo con la Corte, una sobrepoblación de internos podría afectar gravemente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por lo que en algunos casos, se pueden equiparar a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

"En el caso del centro penitenciario Neza-Bordo, el Pleno concluyó que los niveles de sobrepoblación son críticos y rebasan la capacidad de las autoridades para atender adecuadamente las necesidades de las personas", señaló la Corte.