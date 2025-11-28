Obligan a padre a pagar más de 300 mil pesos por no dar manutención en Oaxaca a sus hijos

Un padre de familia en Oaxaca tendrá que pagar más de 300 mil pesos a favor de sus hijos por concepto de manutención y permanecerá en prisión.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que se obtuvo dicha sentencia condenatoria contra Marco A.R.A., por su responsabilidad en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Padre de familia desobedeció decisión de un juez que lo obligaba a pagar pensión

De acuerdo con la causa penal, el sentenciado incumplió las disposiciones impuestas por un Juez Familiar, quien había fijado el pago de una pensión alimentaria a favor de sus cuatro hijos menores de edad.

El hombre fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y fue presentado ante el Juez que lo requirió, quien, al validar los datos de prueba, determinó vincularlo a proceso.

¿Cuántos años de cárcel recibió padre por no pagar pensión de sus hijos?

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra Marco A.R.A. por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión, además del pago de más de 319 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas.

"Tras la denuncia presentada ante la FGEO, se iniciaron los trabajos de investigación a cargo de la Vicefiscalía General de Control Regional, los cuales permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de Marco A.R.A.", informó la Fiscalía de Oaxaca.

"Tras la denuncia presentada ante la FGEO, se iniciaron los trabajos de investigación a cargo de la Vicefiscalía General de Control Regional, los cuales permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de Marco A.R.A.", informó la Fiscalía de Oaxaca.