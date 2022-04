AMLO critica a candidata en Hidalgo por sugerir quitar pensiones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó a la candidata del PRI a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, quien presuntamente sugirió eliminar las pensiones para adultos mayores.

En la mañanera de hoy 25 abril, AMLO habló sobre esta sugerencia de la candidata en Hidalgo.

“Por eso no me extraña lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo, no me extraña, de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera”.

Autosuficiencia alimentaria, clave para controlar inflación. Conferencia presidente AMLO

AMLO recordó que cuando buscaba que las pensiones a adultos mayores se elevaran a rango constitucional, la oposición votó en contra.

“Cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra. Pero no me extraña, porque para ellos eso es populismo, paternalismo”.

“Dice la señora: ‘Hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras’. Pues eso era lo que hacían antes, nada más que no lo destinaban a las carreteras, se robaban el dinero, y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo”, explicó AMLO .

Candidata en Hidalgo responde a AMLO sobre dichos de pensiones

Carolina Viggiano publicó en sus redes sociales un video en el que responde a AMLO y sus dichos sobre las pensiones de adultos mayores.

La candidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Hidalgo en las elecciones 2022 aseguró que el video del que habla AMLO se editó y negó categóricamente que busque eliminar las pensiones, por el contrario, dijo que trabajará para dar más beneficios a los adultos mayores.

Señor presidente, que no le mientan. En mí, siempre tendrá una aliada para sumar esfuerzos por nuestra gente y por un #HidALGOMUCHOMEJOR. Le dejé mensaje con Laura Nieto, su secretaria particular, para platicar con usted cuando se le ofrezca. pic.twitter.com/fm9EiKeeiB — Carolina Viggiano (@caroviggiano) April 25, 2022

“Yo no pienso quitar los programas sociales, menos las pensiones a adultos mayores, al contrario, yo le entro con usted para incrementar esos programas y que nuestros adultos mayores reciban muchos más”.

“En mí tendrá una gobernadora con la que se va a entender, dispuesta a sumar esfuerzos en favor de nuestra gente, usted mirando por México y yo, por Hidalgo”.