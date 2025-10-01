VIDEO: Así arrestaron a “Pequeño J”, señalado como autor intelectual del triple feminicidio en Argentina

Este martes 30 de septiembre, la Policía Nacional de Perú detuvo a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como autor intelectual del triple feminicidio que ocurrió en Florencio Varela, una ciudad al sur de Buenos Aires, Argentina.

Un crimen que acabó con la vida de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado miércoles 24 de septiembre en el fondo de una vivienda de dicha ciudad.

¿Cómo fue la captura de Pequeño J en Perú?

Según las autoridades, “Pequeño J” se encontraba en Lima con la intención de encontrarse con Matías Ozorio, su lugarteniente, quien fue detenido previamente por la policía peruana.

Gracias a las líneas telefónicas intervenidas, se pudo saber que Tony viajó a Bolivia e ingresó a Perú vía terrestre, donde planeaba llegar hasta Lima para reunirse con su mano derecha.

Captura de prófugos vinculados al triple crimen de Florencio Varela #Argentina 🇦🇷



🚨 #PNPInforma | En una rápida acción y mediante una intervención simultánea, agentes de la Dirección Antidrogas, en coordinación con Interpol Argentina, detuvieron en Pucusana a alias “Pequeño… pic.twitter.com/rxAZ0cfkOi — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 1, 2025

“Ni el chip le había cambiado. Una cosa muy rudimentaria. El número era el mismo que un testigo había aportado a la justicia”, declaró la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

Finalmente, a más de 10 días del triple crimen narco, Tony fue detenido por ser señalado como el cerebro detrás del asesinato de las jóvenes, un crimen que habría sido planeado como venganza y que, según medios bonaerenses, incluso se transmitió en redes sociales.

Cronología del triple crimen de Florencio Varela

Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez de tan solo 15, desaparecieron la noche del 19 de septiembre en La Matanza, luego de ser vistas por última vez subiendo a una Chevrolet Tracker blanca.

Tras su desaparición, se comenzaron a rastrear cámaras de seguridad municipales, por lo que se pudo saber que la camioneta a la que se subieron tenía una patente adulterada, con el fin de despistar a las autoridades.

El martes 22, las autoridades dieron con una casa en Florencio Varela donde se encontraron a un par de personas intentando limpiar la zona con lejía.

Sin embargo, no fue hasta un día después que los cuerpos de las víctimas fueron hallados en condiciones de extrema violencia: Lara fue torturada con amputaciones y quemaduras; Brenda sufrió golpes letales y evisceración; y Morena presentó luxación cervical y contusiones graves.

Antecedentes de “Pequeño J": Una historial criminal amplio

Medios argentinos señalan que Tony Janzen proviene de una familia vinculada al narcotráfico. Su padre, Janzen Valverde Rodríguez, fue líder de la banda Los Injertos de Nuevo Jerusalén, originaria de La Esperanza, Trujillo.

La organización habría mantenido métodos violentos para disciplinar a sus miembros. Pero años más tarde, “Pequeño J” habria seguido los pasos de su progenitor, dominando puntos de venta en Buenos Aires.

Con la detención del hombre, se espera que el proceso judicial avance y que se esclarezcan todos los detalles del feminicidio de las amigas en Florencio Varela.