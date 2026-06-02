Las vacunas que necesitas para viajar a México si vas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™; ¿piden la cartilla?

Si eres los que acudirá a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, esto te interesa. Estamos a nada de que comience la justa deportiva y preparar las maletas y comprar los boletos de avión es solo la mitad del trabajo al planificar una travesía internacional.

Las condiciones biológicas y ambientales de cada destino podrían alberga peligros epidemiológicos locales que obligan a los viajeros a blindar su sistema inmune antes de despegar.

¿Qué vacunas necesito para viajar al extranjero? El trámite que debes iniciar hoy mismo

Para evitar contratiempos, las autoridades sanitarias aconsejan arrancar la planeación médica con un mínimo de dos meses de anticipación. Un especialista debe evaluar tu historial clínico tomando en cuenta tu edad, las vacunas que ya posees y el tiempo que pasarás fuera del país.

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De cajón, la Secretaría de Salud recomienda tener al día el esquema básico sin importar a dónde vayas. Esto incluye los refuerzos contra sarampión, rubéola, paperas, influenza estacional, tétanos, varicela y la inmunización por coronavirus.

Sin embargo, si perteneces a un grupo vulnerable —como mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas— la validación médica es obligatoria y prioritaria antes de aplicar cualquier biológico, así que tómalo en cuenta para que no te agarren las prisas.

Esto debes vigilar en tu itinerario de viaje

Incluso si te desplazas dentro del continente o el territorio nacional, cada destino dicta sus propios riesgos sanitarios. Quienes deciden viajar a zonas de playa mexicanas como Cancún o la Riviera Maya entran en contacto con regiones endémicas donde imperan alertas por dengue, zika y chikungunya.

Por el contrario, si el destino es la Ciudad de México, el cuerpo enfrenta desafíos drásticamente opuestos como la contaminación urbana, la influenza y los efectos del mal de altura si eres propenso a la sensibilidad física.

El panorama cambia al mirar hacia el resto de América. Sudamérica registra focos de zika y dengue en ciudades como Río de Janeiro, Brasil, y Cartagena, Colombia, donde se aconseja protegerse contra la hepatitis A y el tétanos.

