¡A protegerse! Estados que entran en fase crítica por calor extremo este martes

El clima en el territorio nacional no da tregua y este martes expone una realidad completamente dividida que afectará la rutina de millones de personas entre el calor extremo y las tormentas.

El mapa de las temperaturas críticas en México: ¿Quiénes se quedan bajo el sol?

Por un lado, una intensa masa térmica se niega a ceder terreno y mantiene bajo condiciones de calor extremo a una franja importante del país, obligando a la población a extremar precauciones ante un ambiente sofocante que dominará a lo largo de la jornada.

De acuerdo con el reporte oficial de la Coordinación Nacional de Protección Civil, este fenómeno se concentra con fuerza en el norte, el occidente y el sur de la República.

¡Buenos días! ☀️ Conoce los sistemas meteorológicos presentes este martes en nuestro país:



🥵 #OndaDeCalor en zonas de Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; finalizando a partir de este día en Morelos



☔️ Temporal de… pic.twitter.com/UCQS4hjZ5r — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 2, 2026

La lista de las zonas más afectadas incluye de forma directa a Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Los habitantes de estos 10 estados enfrentarán las horas más difíciles del día bajo un ambiente sumamente pesado.

El estado que por fin recibe un respiro este martes

Sin embargo, no todo son malas noticias en el reporte meteorológico de este martes. El sistema responsable del calor extremo ha comenzado a replegarse, marcando un punto de quiebre para una región que venía sufriendo jornadas sofocantes consecutivas.

A partir de este día, la onda de calor finaliza oficialmente en el estado de Morelos. Este retiro del aire cálido representa un respiro directo para la población del centro del país, convirtiéndose en la única entidad que logra salir de la zona de riesgo por temperaturas elevadas en este inicio de semana.

Alerta por temporal de lluvias hoy: Las regiones de México donde se esperan tormentas

Al mismo tiempo que unos estados buscan defenderse del sol y otro celebra el fin de las altas temperaturas, el panorama del tiempo se complica con la llegada de un factor completamente opuesto. Las autoridades ambientales confirmaron la presencia activa de un temporal de lluvias.

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Este sistema húmedo introduce una fuerte inestabilidad en la atmósfera, generando un choque directo entre el calor seco que persiste en el Pacífico y el agua que comenzará a registrarse en otras áreas geográficas.

Este escenario dual obliga a la ciudadanía a mantenerse en alerta, ya que las condiciones para salir a la calle o trasladarse cambiarán drásticamente dependiendo del estado en el que se encuentren.

