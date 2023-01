MordazadeSangre: Periodista Jesús Pintor relata cómo fue su secuestro

Jesús Pintor es uno de los tres hombres secuestrados en la zona conocida como Tierra Caliente en el estado de Guerrero, en diciembre pasado. Fue liberado junto con Fernando Moreno a quienes abandonaron en Coyuca de Catalán. Es un periodista que ha trabajado en diversos medios de información y anoche volvió a nacer y así lo relató a Fuerza Informativa Azteca.

“Emocionalmente me siento muy afectado, creo que lo que yo tengo que lamentar es precisamente eso, los golpes que pude haber recibido van a sanar, pero en el caso de va a durar un buen tiempo. Estuve 16 días secuestrado por un grupo armado”, relató Jesús Pintor.

Rememoró el momento en el que un grupo de personas lo abordaron en el centro de Ciudad Altamirano:

“Yo iba a una papelería a comprar material, iba distraído contando dinero para pagar, se detuvo una camioneta, no me fijé, no le presté atención, yo iba en mi interés pero en el momento en el que se detiene de manera brusca me ponen un trapo en los ojos y me suben a la batea de la camioneta, me avientan, fueron dos o tres personas y me llevan a un lugar como a hora y media de viaje, había camino de terracería...”

Cuando llegó al lugar en donde estuvo privado de la libertad, lo formaron, le preguntaron si pertenecía a Escenario Calentano una página que tiene dos dueños, uno de ellos Fernando Moreno y el abogado Alan García (ambos secuestrados también), de éste último desconoce qué pasó con él o dónde se encuentre.

“Abrazos y no balazos, no sirve”: Jesús Pintor, periodista secuestrado

A las 11:20 de la noche del miércoles 11 de enero -abunda- lo aventaron cerca de un río en Coyuca de Catalán, pero al percatarse de que no está solo encuentra a Fernando Moreno que es químico de profesión, y quien junto con su socio usaban el espacio de la página para difundir denuncias ciudadanas.

“Me enteraron que me levantaron por esa situación, pensando que yo era el administrador de esa página en donde se habla de cuestiones delicadas. Pensé que me liberarían y no sé qué sucedió que ayer deciden liberarme, me avientan mis pertenencias incluyendo el teléfono desde el que estoy hablando”.

Presentan denuncia formal

El periodista criticó la actual política de seguridad al señalar que “no sirve y no funciona” pues no es un problema exclusivo de la Tierra Caliente.

Informó que ya acudió ante el Ministerio Público a presentar su denuncia, les tomaron la declaración y asegura que “llegó la Guardia Nacional y la Policía a tomarse la fotografía y decir que de ellos había sido el logro de habernos liberado; se toman las fotos de espaldas con los logos y nosotros ahí como conejillos de Indias”. Después los trasladaron a sus domicilios.

“Están diciendo que nos van a cuidar, nos van a vigilar, se están adjudicando el logro, tomando fotografías”, describió el periodista.

Desconocen paradero de Alan García

Aunque por la mañana tanto Jesús Pintor como Fernando Moreno declararon que sabían que Alán también ha sido liberado, hasta el momento se desconoce su paradero.

Incluso la Fiscalía General de Justicia del Estado, confirma solo la aparición del periodista y el biólogo, pero no hace referencia al abogado.