¿Personas non gratas? Estados Unidos cancela visas a gobernadora de Baja California y su esposo

Por primera vez en la historia reciente, una gobernadora en funciones en México ha sido señalada como “persona non grata” para Estados Unidos. Se trata de Marina del Pilar Ávila Olmeda, mandataria de Baja California.

Misma que confirmó que su visa para ingresar al país vecino fue revocada por autoridades consulares, así como a su esposo, Carlos Torres Torres, quien actualmente también ocupa un cargo público en el gobierno estatal.

El escándalo estalló cuando Torres publicó en redes sociales que su visa había sido retirada, sin entrar en mayores detalles, pero al darse a conocer lo de la gobernadora, el caso generó una ola de críticas.

¿Qué dijo Marina del Pilar?

Ante las crecientes preguntas de la prensa, la gobernadora ofreció una conferencia de prensa en la que leyó un comunicado sin permitir preguntas.

“No cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos, pero eso no me define, porque no me define lo que tengo ni los permisos que me otorguen o me retiren” afirmó la mandataria estatal.

Las reacciones no se hicieron esperar, y de los primeros fue el exgobernador Jaime Bonilla, quien expresó lo siguiente:

“Se ha hecho una campaña muy grande de Welcome to Baja California, pero todo eso se cae, porque ¿quién los invita? Alguien que le quitaron la visa… necesitamos estabilidad política”.

También el diputado federal César Damián calificó la situación como “gravísima” y sin precedentes:

“Que no tenga la confianza del gobierno de Estados Unidos y que no pueda cruzar incluso para tener reuniones del lado estadounidense es gravísimo, eso no lo habíamos visto antes”.

¿Por qué Estados Unidos revoca visas a funcionarios?

Estados Unidos tiene la facultad de otorgar y cancelar visas a discreción, y no está obligado a justificar públicamente sus decisiones. No obstante, existen motivos comunes por los que las visas pueden ser revocadas, como:



Violaciones migratorias: trabajar sin permiso o exceder el tiempo de estancia permitido.

Proporcionar información falsa o documentación fraudulenta.

Antecedentes penales: delitos graves como narcotráfico, lavado de dinero o corrupción pueden ser causales inmediatas.

Relaciones con actividades ilícitas: incluso sin condena judicial, tener vínculos con personas o redes bajo investigación puede afectar el estatus migratorio.

En el caso de la pareja gubernamental de Baja California, hasta ahora no se ha informado públicamente el motivo específico. Sin embargo, en el contexto político, muchos han interpretado este hecho como un fuerte mensaje diplomático.