“Ecko” regresó a casa con una herida de 30 cm y un catéter

Una escuela y hotel para perros llamada “Peek” ubicada en Lomas de la Carcaña, en San Pedro Cholula, Puebla, entregó a la pequeña “Ecko”, una husky de 2 años y medio de edad, esto después de su dueño confiara y dejara para que la cuidaran durante 3 días en ese lugar.

Es una herida de 30 centímetros en su cuerpo, con la que su dueño se encontró además de un el catéter que mantienen su salud en riesgo.

“Me hablan temprano que había tenido un pequeño incidente, este había un poquito de sangre cuando llegaron entonces por políticas cuando hay sangre tienen que ahora sí que por política ir a revisar ¿no?, me comentan que ya buscando entre el pelaje encontraron un pequeño agujero de aproximadamente 2 cm en el pecho,” declaró Víctor Martínez, dueño de “Ecko”.

De acuerdo con Víctor los dueños del hotel y escuela para perros “Peek” argumentaron que la husky había sido atacada por los perros que cuidan el lugar, sin embargo en los videos se puede observar que los barrotes donde estaban encerrados los perros no permiten que una cabeza de algún animal pudiera entrar.

“Hoy en la mañana checamos las cámaras de seguridad y vimos como unos perros que nos cuidan a nosotros en la casa, ósea ya después me doy cuenta que ni siquiera tienen velador; se ven los barrotes te digo la cabeza de un perro no me cuadra que esté por ahí,” explicó el dueño de “Ecko”, Víctor Martínez.

La sorpresa para Víctor fue que en un principio los dueños de la escuela canina habían asegurado que las lesiones eran menores, pero “Ecko” ya había sido intervenida sin la autorización de su dueño.

“Cuándo me la entregan a mí igual me dice no la curación y todo corre por nuestra cuenta oye pero nada más no seas malo para que te la entreguemos deposítanos lo del hospedaje,” continuó relatando Víctor Martínez, dueño de “Ecko”.

Después de compartir lo ocurrido, usuarios de distintas redes sociales, compartieron que sus mascotas ya habían sufrido de lesiones similares, uno de ellos incluso fue entregado sin un ojo.

Aunque las cosas podrían ser complicadas para “Ecko” la importancia es cuidar los lugares donde usted deja a su mascota.



Nos dimos a la tarea de buscar a los dueños de dicho hotel y escuela canina, sin embargo el encargado aseguró que desconocía del tema y que los dueños se presentarían en el lugar hasta la siguiente semana, sin embargo Bienestar Animal informó que revisará las condiciones del lugar.