¡Milagro en Colombia! Encuentran con vida a un perrito enterrado en lodo tras avalancha

Un milagro se vivió en Colombia tras la avalancha que dejó 14 muertos en el municipio de Quetame, Cundinamarca. Un perrito fue rescatado con vida en medio del lado, la imagen conmovió a miles y le dio la vuelta al mundo.

La Organización Plataforma Alto, que trabaja en defensa de los animales, fueron los encargados de difundir la imagen del animalito que lucía completamente sucio, lleno de lodo tras pasar varias horas enterrado en los escombros.

Mediante sus redes sociales, la organización detalló que el can fue hallado por los cuerpos de emergencia que laboraban en el lugar y acudieron a rescatarlo porque “todas las vidas son importantes”.

El perrito pertenecía a un hombre que perdió a su esposa y a su suegra por la avalancha, por lo que él indicó que se trataba de una esperanza en medio de la tragedia que acababa de vivir.

“No sé si es una luz de esperanza o qué será. En medio de una tragedia como estas, que un animalito de estos se salve, ya da mucho de qué hablar”: Arley Cuellar, familiar del perrito, y quien perdió a su esposa y a su suegra en esta tragedia 😢 pic.twitter.com/XiLD5XWjTw — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) July 19, 2023

“No sé si es una luz de esperanza o qué será. En medio de una tragedia como estas, que un animalito de estos se salve, ya da mucho de qué hablar”: Arley Cuellar, familiar del perrito, quien perdió a su esposa y a su suegra.

Avalancha en Colombia deja 14 muertos

El martes 18 de julio, la tragedia ensombreció al municipio de Quetame, en Colombia, cuando en la madrugada una avalancha sorprendió a los residentes de una zona rural, dejando enterradas en lodo varias casas.

La avalancha arrastró además varias casas, un puente y ocasionó también el cierre de la carretera que va de Bogotá a Villavicencio, capital del departamento del Meta y una de las despensas agrícolas del país.

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) indicó por su parte que ante el cierre de la carretera enviará un avión de reconocimiento a la zona para tratar de establecer desde el aire la magnitud de lo ocurrido.