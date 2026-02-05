Logo Inklusion Sitio accesible
¡Lo rescatan de un infierno! Perrito sufría severo maltrato en Álvaro Obregón

Un perrito con lesiones por pechera encarnada, inflamación abdominal y expuesto a la intemperie fue rescatado en Álvaro Obregón tras denuncias ciudadanas.

Perrito con lesiones graves es rescatado tras denuncias en Álvaro Obregón
Perrito con lesiones graves es rescatado tras denuncias en Álvaro Obregón|Especial
Seguridad

Escrito por:  Alejandra Gómez

Una denuncia difundida en Facebook encendió las alarmas en la colonia Zenón Delgado, en Álvaro Obregón en la Ciudad de México ( CDMX ). En la publicación se describía una escena desgarradora, un perrito presuntamente atado con cadenas muy cortas que le impedían moverse, obligado a vivir y dormir en condiciones insalubres. El perrito ya fue rescatado de ese infierno.

Rescatan a perrito amarrado con cadenas en Álvaro Obregón

El mensaje, acompañado de un llamado urgente a las autoridades, pedía la intervención inmediata para evitar que el animal continuara sufriendo.

El llamado ciudadano no pasó desapercibido. A través de distintos reportes realizados en redes sociales , vecinos y usuarios solicitaron la intervención de las autoridades.

Horas después, la alcaldía Álvaro Obregón informó que, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México ( PAOT ), se llevó a cabo un operativo en la colonia Zenón Delgado para rescatar al perrito.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil, así como personal de las Direcciones de Jurídico, Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana de la alcaldía Álvaro Obregón, en conjunto con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

El perrito presentaba lesiones por pechera encarnada, inflamación abdominal y un estado de descuido total, además de estar expuesto constantemente a la intemperie.

Tras su rescate, el animal fue retirado del domicilio y actualmente recibe atención médica. Las autoridades agradecieron a todas las personas que realizaron denuncias y reportes en las distintas instancias, incluyendo al Voluntariado de la Alcaldía, destacando que la participación ciudadana fue clave para lograr esta intervención y ponerlo a salvo.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en la CDMX?

Si te ha tocado presenciar maltrato animal, aquí te dejamos las formas en la que puedes realizar una denuncia con PAOT:

  • Puedes llamar directamente a la PAOT para reportar un caso de maltrato animal al teléfono 55 5265 0780 con extensiones 15410, 15430, 15440 y 15400. Ahí recibirás atención y orientación para levantar la denuncia.
  •  En línea (por internet), la PAOT tiene un portal oficial de denuncias donde puedes iniciar tu denuncia desde cualquier momento: https://paot.org.mx/adoptacdmx/denunciar.php
