¿No se dio cuenta? Arrastra a perrito en camioneta en Tulancingo, Hidalgo

En un impactante incidente ocurrido en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, varios vecinos lograron interceptar a un sujeto que circulaba por la carretera México- Tuxpan, arrastrando a un perrito atado en su camioneta.

Las imágenes de este cruel acto, fueron captadas por testigos que se encontraban en la zona y rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando indignación, enojo, y tristeza en la comunidad.

Muere perrito arrastrado por camioneta

De acuerdo con los reportes, el sujeto estuvo arrastrando al animal durante varios kilómetros, sin presuntamente darse cuenta, fue hasta llegar a la altura del Caballito, en Tulancingo, cuando un grupo de ciudadanos logró detener al conductor.

En ese momento, auxiliaron al animal, quien lamentablemente se encontraba gravemente lastimado, debido a las heridas sufridas durante todo el arrastre que había sufrido.

‼️INFELIZ‼️❌#DenunciaCiudadana👇

Quiero hacer el reporte, que este hdtsptm arrastro este pobre perrito, causándole así su muerte, se desconoce el paradero del sujeto, el lugar fue en #Tulancingo #Hidalgo, ayúdenos hacer viral a este imbecil@TulancingoMpio @gobiernohidalgo pic.twitter.com/X9FpumpQgL — ¡QUÉ POCA MADRE! 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) February 18, 2025

El sujeto fue encarado por las personas que pretendían rescatar al perrito de la situación: “Este animalito no tiene voz, usted sí, no sea tan cabrón”, a lo que el sujeto dueño de la camioneta respondió “Yo no vi, pero mi hija lo amarró afuera y lo arrastró en la camioneta”.

Detienen a conductor que arrastró a perrito

El conductor, al ser detenido, intento justificar su acción, alegando que no se había dado cuenta de lo que había sucedido, sin embargo, la versión del hombre fue puesta en duda por los ciudadanos y las autoridades.

Por su parte, la policía Estatal actuó rápidamente y detuvo al individuo, trasladándolo ante el Ministerio Público para que pudieran dar inicio a las investigaciones correspondientes ante este hecho de maltrato animal.

Perrito arrastrado pierde la vida

El perrito fue llevado de inmediato a un centro veterinario para recibir atención médica, pero debido a la gravedad de las lesiones causadas por el arrastre, perdió la vida poco después de recibir atención médica.

Las autoridades señalaron que será la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos Contra los Animales quien determine la situación jurídica del conductor, quien podría enfrentarse a los cargos por maltrato animal.

Este lamentable suceso ha generado una fuerte opinión por parte de la ciudadanía, que exige justicia para el perrito y una sanción ejemplar para el responsable de este acto inhumano.