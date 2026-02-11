Atan de sus patitas a un perro sobre Calzada de Tlalpan; señalan a trabajadores del Gobierno de la CDMX

¡Con los animales no! Un hecho que ha generado indignación en redes sociales ocurrió sobre Calzada de Tlalpan, cerca del Estadio Azteca en la Ciudad de México ( CDMX ), donde trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México fueron señalados por tener a un perro amarrado de sus patitas en plena vía pública.

La situación fue difundida por una persona que denunció el presunto maltrato animal y exigieron la intervención de las autoridades correspondientes.

Perrito amarrado de patas en Tlalpan

Un video difundido en redes sociales generó indignación luego de exhibir un presunto caso de maltrato animal sobre Calzada de Tlalpan.

En las imágenes se observa a dos trabajadores, identificados como empleados del Gobierno de la Ciudad de México, realizando labores sobre el pavimento; detrás de ellos aparece un perro de color blanco que se encuentra amarrado de las patas delanteras con un plástico.

En la grabación también se escucha la voz de una mujer que denuncia la situación y señala: “Aquí estos trabajadores tienen amarrado a este perro de las patas, esto es maltrato animal”.

🚨 Denuncia ciudadana 🚨

Trabajadores del @GobCDMX tienen a un perro amarrado de sus patitas 😡 sobre Calzada de Tlalpan, pasando el Estadio Azteca.



📍 La situación es alarmante y requiere atención inmediata.

¿Qué está pasando?



🔔 Solicitamos la intervención de:@AgatanCdmx… pic.twitter.com/IeZ7ZFL7FR — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 10, 2026

El señalamiento provocó reacciones de molestia entre usuarios, quienes exigieron la intervención inmediata de las autoridades y el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) es la única institución que ha solicitado mayor información sobre lo ocurrido. Sin embargo, ninguna otra autoridad capitalina ha emitido una postura oficial respecto al caso.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en la CDMX?

Si te ha tocado presenciar maltrato animal en la CDMX y te gustaría denunciar, aquí te dejamos las formas en la que puedes realizar una denuncia con PAOT:

