Hulk detecta casi 50 toneladas de droga en Brasil; así ayudó este perrito de la policía

Un perro policía llamado Hulk ayudó a detectar la mayor cantidad de droga en Brasil detectada en la historia. El canino, un pastor belga de cuatro años que forma parte del Batallón de Operaciones Caninas (BAC), detectó una cisterna abandonada en el techo de una fábrica en la comunidad de Nova Holanda, parte del Complexo da Mare en la Zona Norte de Río de Janeiro el martes 7 de abril de 2026.

Hulk: El pastor belga que logró el mayor decomiso de droga en la historia de Brasil

El guía de Hulk notó que el perro tenía un comportamiento diferente al señalar la cisterna abandonada, la cual estaba sellada con cemento. Luciano Pedro Barbosa da Silva, comandante del BAC, recordó que los perros como este tienen un sentido del olfato 100 mil veces mayor que el de un humano.

A police dog named Hulk has helped Brazilian officers uncover nearly 50 tonnes of marijuana hidden in a rooftop bunker in Rio de Janeiro. pic.twitter.com/PHfcDiEl02 — Channel 4 News (@Channel4News) April 9, 2026

El operativo en Nova Holanda: 48 toneladas de marihuana ocultas bajo cemento

Al entrar a la cisterna, los oficiales encontraron 48 toneladas de marihuana, así como cinco rifles, cuatro pistolas y recuperaron 26 vehículos: nueve autos y 17 motos. Un sospechoso quedó detenido. Más de 250 policías participaron en la acción, basada en investigaciones de inteligencia. Hulk detectó el escondite improvisado pese al sellado perfecto.

24 horas de trabajo: Los detalles de la histórica incautación en el Complexo da Maré

La cantidad de marihuana detectada fue tal que las labores para sacarla y pesarla duraron varias horas. “Para darles una idea, empezamos a sacar las drogas alrededor de la 1 de la tarde del 7 de abril y solo terminamos de contarlas y colocarlas aquí a las 3 de la mañana del 8 de abril. Fueron casi 24 horas de trabajo sin parar, desde el inicio de la operación a las 5 de la mañana”, declaró Barbosa da Silva. La cantidad de droga incautada rompió un récord nacional.

De cachorro a héroe: La trayectoria y entrenamiento de Hulk en el BAC

Desde cachorro, Hulk nació en el BAC y comenzó su entrenamiento a los seis meses. Actualmente tiene 4 años de edad y trabaja con la polícia desde los 2 años.

El teniente coronel Barbosa da Silva destacó que el pastor belga, la raza del perrito policía, la llaman “el Ferrari de los perros, ya que muchas fuerzas militares y policías en el mundo la utilizan para estas labores. “Es un perro extremadamente versátil, inteligente, con un excelente sentido del olfato, lo que lo hace perfecto para el trabajo policial”, mencionó.

