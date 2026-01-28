VIDEO| Perro pastor belga ataca y mata a “Vito”, perro de Gabriel Quadri en Coyoacán

El pasado lunes 26 de enero Gabriel Quadri, difundió un video en su cuenta de X, el momento en que un perro de la raza pastor belga ataca y mata a “Vito”, su mascota, en calles de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México ( CDMX ).

Atacan al perro de Gabriel Quadri; denuncia los hechos por redes sociales

Gabriel Quadri denunció públicamente, a través de su cuenta de X , la muerte de su perro “Vito”, luego de ser atacado por un perro de la raza Pastor Belga Malinois en calles de la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron la mañana del lunes 25 de enero, en la esquina de Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha, en la colonia Romero de Terreros.

Quadri relató que el perro agresor, descrito como un Pastor Belga Malinois oscuro, grande y que se encontraba suelto, atacó a su mascota sin que su dueño interviniera de manera responsable.

Señaló que, tras el ataque, el propietario del Malinois no asumió ninguna responsabilidad por lo ocurrido y se retiró del lugar, lo que incrementó la indignación y el desconcierto de la familia.

En su publicación en redes sociales, el político expresó que, en medio del shock, lo único que pudo hacer fue cargar a su perro “Vito”, quien se encontraba gravemente herido y ensangrentado, avisar a su esposa y trasladarlo de inmediato a un hospital veterinario, donde finalmente el animal perdió la vida.

Identifican al dueño de malinois

Además, indicó que no tuvo la calma necesaria para solicitar datos o identificar al dueño del perro agresor en ese momento.

Este es el perro Malinois que mató hoy en la mañana a mi querido Vito, con su dueño. Es un peligro. Por favor ayúdenos a localizarlo. Es la colonia Romero de Terreros, Coyoacán, esquina entre Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha... https://t.co/BtMcV9QCMT pic.twitter.com/jzrWwZNwY8 — Gabriel Quadri (@g_quadri) January 26, 2026

Ante esta situación, Gabriel Quadri pidió el apoyo de vecinos y usuarios de redes sociales para identificar al propietario del Pastor Belga Malinois, al que calificó como un riesgo, y reiteró que el incidente ocurrió en la colonia Romero de Terreros.

Finalmente, el dueño del perro Pastor Belga fue identificado por medio de cámaras de seguridad de los vecinos.