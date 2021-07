Perros atacan a joven en calles de la colonia Guerrero, CDMX

Ciudad de México.- Una joven fue atacada la noche del domingo por varios perros callejeros en calles de la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que los vecinos piden a las autoridades su intervención, ante el riesgo que representan.

La joven afectada relató a Azteca Noticias la agresión que sufrió, cuando caminaba por las calles de Mina y Valerio Trujano

Jauría se localiza en las calles de Mina y Juan de Dios

“Me atacó una jauría hace un ratito, se me aventaron todos. Venía caminando, grite, pero igual nadie salió… me mordieron mis piernas, me rompieron mi pantalón, me mordieron súper feo...”

De acuerdo a vecinos, son cerca de diez canes de diferentes razas los que se han convertido en el terror de los habitantes de la zona. Por ello, piden el auxilio de las autoridades para retirar a los perros que habitan una accesoria en la esquina de Juan de Dios y Mina.

Vecinos piden la intervención de las autoridades

“Hace ocho días mordieron a mi cuñado, se han quejado vecinos que ya tienen demandas, pero desgraciadamente el dueño de los perros es una persona drogadicta y pues no va hacer caso”, refirió una de las vecinas.





Mientras que otra de las residente de la zona se sumó a la petición: “que vengan por los perros porque la verdad ya fueron varios vecinos y vea como se ponen, apenas y la gente se acerca y así se ponen los perros muy agresivos”.

Paramédicos auxiliaron a la víctima

La joven atacada fue auxiliada por los paramédicos de una ambulancia de la Cruz Roja, que le realizaron varias curaciones, ante las lesiones que sufrió en la agresión.

