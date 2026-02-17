Persecución fatal en CDMX: Ladrones desatan balacera, se estrellan y muere uno en un taxi robado

Una persecución por calles de la alcaldía Magdalena Contreras, en el poniente de la Ciudad de México (CDMX), culminó en un trágico accidente y un enfrentamiento armado que dejó como saldo una persona fallecida y una mujer detenida.

Los hechos se desencadenaron tras el reporte del robo de un automóvil en la colonia El Ermitaño, lo que activó un operativo de localización mediante las cámaras de videovigilancia del C2 Sur.

El incidente comenzó cuando un ciudadano de 33 años denunció que un sujeto se llevaba su vehículo estacionado fuera de su domicilio. Gracias al monitoreo en tiempo real, las autoridades ubicaron la unidad en las calles Cerrada de Alpes y Tercera Cerrada de Meyatl, donde comenzó el despliegue policial.

Persecución y choque: El intento de huida en un taxi robado

Al llegar al punto localizado, los uniformados observaron a un hombre desmantelando el vehículo robado. Al notar la presencia de las patrullas, el sujeto intentó escapar a bordo de un automóvil de alquiler sin placas de circulación, el cual también contaba con reporte de robo vigente.

Durante la maniobra para evadir a la policía, el conductor perdió el control y se impactó violentamente contra un vehículo estacionado en la zona. Lejos de rendirse tras el percance vial, el sospechoso descendió de la unidad e inició una agresión armada en contra de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Desenlace fatal: Intercambio de disparos y un fallecido

Ante el riesgo inminente, los policías repelieron la agresión, lo que resultó en una balacera en plena vía pública. Paramédicos que acudieron al sitio para brindar primeros auxilios diagnosticaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, producto de las heridas de arma de fuego recibidas durante el enfrentamiento.

La zona fue acordonada de inmediato para permitir que los servicios periciales realizaran el levantamiento del cuerpo y recolectaran los indicios balísticos necesarios para la investigación.

#BoletínSSC | #DETENIDA | En atención a un reporte emitido por los operadores del #C2 Sur, efectivos de la #SSC detuvieron a una mujer posiblemente relacionada en el robo de un vehículo, en @ALaMagdalenaC.



Los hechos ocurrieron cuando el personal del #C2 Sur reportó a los… pic.twitter.com/2g3pkI3nMB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 17, 2026

Situación jurídica de la detenida e investigación interna

En el lugar de los hechos, la policía detuvo a la acompañante del ahora fallecido, una mujer de 35 años de edad. Tras informarle sus derechos constitucionales, fue trasladada ante el agente del Ministerio Público para determinar su grado de participación en el robo y los hechos posteriores.

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una carpeta de investigación administrativa interna. Los policías involucrados en el tiroteo fueron presentados ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración y deslindar responsabilidades sobre el uso de la fuerza en este incidente.