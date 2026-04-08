Interceptan lancha con 265 kg de cocaína tras persecución en Michoacán; no hubo detenidos

La Secretaría de Marina (Semar), en funciones de Guardia Costera, interceptó un cargamiento de droga tras una intensa persecución marítima y aérea frente a las costas de Michoacán. La operación, coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadan (SSPC), culminó con el decomiso de aproximadamente 265 kilogramos de cocaína.

El operativo inició cuando unidades de inteligencia naval detectaron una embarcación menor con motor fuera de borda que navegaba de forma sospechosa a 66 millas náuticas (unos 122 kilómetros) al noroeste de Lázaro Cárdenas. De inmediato, la Armada de México desplegó una embarcación tipo Defender y aeronaves para interceptar a los tripulantes.

Persecución en Michoacán: Lancha encalló en costas de Maruata

Al notar la presencia de las unidades navales, los tripulantes de la lancha emprendieron la huida a toda velocidad. El seguimiento se extendió por varias millas hasta que la embarcación infractora tocó tierra en la zona de Maruata, Michoacán.

A pesar del despliegue, los ocupantes de la lancha lograron abandonar la unidad y huir hacia la zona selvática de la costa antes de que el personal naval pudiera realizar detenciones. En el sitio, los marinos localizaron y aseguraron:



230 paquetes de presunta cocaína distribuidos en cuatro bultos y tres bolsas.

de presunta cocaína distribuidos en cuatro bultos y tres bolsas. Bidones de combustible de diversas capacidades, utilizados para abastecer el motor y prolongar la ruta de tráfico.

En costas de Michoacán, en una operación marítima encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguró una embarcación con aproximadamente 265 kg de cocaína.



Este aseguramiento representa una afectación significativa a las estructuras financieras del… pic.twitter.com/ZNTM4S13Iy — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 8, 2026

Narcotráfico en México: Golpe de más de 56 millones de pesos

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, este aseguramiento representa una afectación económica directa a las estructuras del crimen organizado de aproximadamente 56.7 millones de pesos. Además, las autoridades destacaron que con esta intervención evitaron que más de 530 mil dosis de esta sustancia llegaran a las calles.

Este decomiso se suma a una cifra histórica en la presente administración, donde la Armada de México ya supera las 62 toneladas de droga incautadas en eventos marítimos. La vigilancia en las zonas marinas mexicanas se mantiene reforzada con patrullajes aéreos y marítimos constantes para inhibir el tráfico transnacional que utiliza el litoral del Pacífico como ruta de trasiego hacia el norte del continente.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente contra quien resulte responsable.