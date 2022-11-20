Perú: camión de bomberos realizaba simulacro antes de choque con avión

El operador del aeropuerto capitalino de Perú dijo el domingo 20 de noviembre que el camión de bomberos involucrado en el dramático choque contra un jet de LATAM Airlines realizaba un simulacro de emergencia que había sido programado previo al incidente.

Un avión de pasajeros se estrelló el viernes 18 de noviembre contra un camión de bomberos mientras avanzaba por la pista antes del despegue. Tras los hechos murieron dos bomberos y uno más resultó gravemente herido.

"El 18 de noviembre, en el transcurso de la mañana y hasta antes de iniciar el ejercicio, el equipo de bomberos realizó todas las coordinaciones necesarias para ejecutar la maniobra", dijo Lima Airport Partners en un comunicado publicado en Twitter sobre el simualcro.

🚨#LAPInforma🚨

Respecto a la información que se viene difundiendo comunicamos lo siguiente👇🏾 pic.twitter.com/6U7CUaMfFt — Lima Airport Partners (@LAPJorgeChavez) November 20, 2022

"Torre de Control (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercia, Corpac) confirmó el horario de inicio para las 15:10, hora en la cual inició la maniobra, produciéndose el impacto con la aeronave de LATAM a las 15:11", agregó.

Jorge Salinas, director de Corpac, dijo el sábado a una radio local que no existe autorización para el ingreso de vehículos dentro de la pista de aterrizaje y que cuando se hacen ejerciciosy simulacros es fuera de las áreas que tienen operaciones en tránsito.

En un comunicado para explicar cómo ayudarían a los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados a raíz del percance, LATAM Airlines comentó que mantendrían una actualización permanente sobre los hechos, sin dar más detalles sobre las causas del accidente.

El Ministerio de Salud de Perú dijo el viernes que 20 pasajeros del avión que chocó contra el camión de bobmeros eran atendidos en una clínica y que al menos dos de ellos estaban en estado grave.

La fiscalía de Perú dijo en su momento que mantendría una investigación abierta bajo los cargos preliminares de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas contra quien resulte responsable del aparatoso choque entre el avión y el camión de bomberos.