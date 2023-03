A cuatro días no hay rastro de pescadores desaparecidos en Yucatán

Desde el pasado jueves, se reportaron dos pescadores desaparecidos en altamar en el puerto de Dzilam de Bravo en Yucatán.

Se trata de Joshua Israel López Zapata y William González Sánchez quienes salieron en búsqueda de productos pesqueros en la embarcación ribereña “Danielito” y ya no regresaron a tierra.

Desde el malecón del puerto, tanto Fátima como Estefany aguardan esperando una señal de sus familiares.

“No es justo, véalo cuántos días hace que yo no sé nada de mi hijo ni sé si come o no come, no sé nada de él”, señaló a Fuerza Informativa Azteca, Fátima Zapata, mamá de Joshua.

“No me voy a rendir, lo voy a buscar hasta donde yo dé. A lo mejor yo creo que se les gastó su gasolina porque yo vi que compren gasolina y fueron muy limitados, estaba muy recio el viento ese día, quizás se les gastó su gasolina cuando estaban bajando”, agregó Estefany Suárez, esposa de William.

La búsqueda se intensificó por aire.

De acuerdo a autoridades estatales se desplegó un helicóptero que recorrió varias millas así como lanchas de rescate sin lograr la localización de los hombres de mar.