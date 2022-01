Conductora ebria choca su auto contra dos casas en Pesquería

La imprudencia de una conductora presuntamente ebria estuvo a punto de causar una tragedia, luego de estrellar su auto contra dos viviendas que se incendiaron en la colonia Valle de Santa María en el municipio de Pesquería, en Nuevo León.

El auto de la mujer impactó su auto contra los medidores de gas causando una explosión y posterior incendio.

En imágenes que circulan en redes sociales, se aprecia a los vecinos tratando de apagar las llamaradas con cubetas de agua pero resulta insuficiente.

Marina Carreón, de 55 años, habitante de una de las viviendas calcinadas, relató los momentos dramáticos que vivió:

“Me quemaron todo, mi casa, me quemaron todo, mis muebles, todo lo que tenía y ahora no sé cómo le voy hacer, pues la curiosidad abrí la puerta y salí, que voy viendo el carro que estaba estampado... no pues me tengo que salir”, recordó.

Finalmente, la mujer salió corriendo para ponerse a salvo del fuego que ya consumía su domicilio.

Captan y exhiben a responsable del choque en Pesquería

De acuerdo a la versión de testigos, la conductora, presunta responsable, fue identificada como Dolores de 41 años, quien fue captada en un video huyendo en el momento en que el auto y dos casas se incendiaban.

“Nosotros estábamos en nuestro domicilio cuando oímos un choque nos asomamos y resulta que era nuestra vecina... Resguardarnos a sacar mis hijos y a mi esposa... Se le hizo fácil, agarró el carro en estado inconveniente y se estrelló".

El fuego consumió dos viviendas donde hay una estética y una tienda de abarrotes; los afectados aseguraron que pese a que en el lugar había policías municipales, estos presuntamente no actuaron para detener a la responsable.

“La responsable alcanzó a huir la policía, no quiso ni ayudar... Nomás vieron que se fue en un taxi y se fueron y la policía dijo que no que no había una orden”, narró un vecino.

Ahora, las familias afectadas exigen justicia y que no quede impune el caso ya que perdieron su patrimonio.

“Pido que me ayude y que la busquen que dé la cara, que nos pague todo el daño que nos hizo”, dijo la mujer afectada.

Conductora en presunto estado de ebriedad impacta su auto contra casas, provocando un incendio que dejó grandes pérdidas materiales para los habitantes, en Pesquería

➡️ https://t.co/UtCi1NUw6o pic.twitter.com/HAoAKyxixY — INFO7 (@info7mty) January 6, 2022

Con información de Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca, (FIA).