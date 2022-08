Pierde el control de su vehículo y se impacta contra una pared

En video quedó grabado el momento exacto en el que un automovilista se impacta contra la barda de un inmueble ubicado sobre la 11 sur y la Avenida Francisco Javier Mina de la Colonia Mayorazgo, en Puebla. De acuerdo a los peritos, el conductor del vehículo iba acompañado de otro hombre quienes, debido al impacto, perdieron la vida de manera instantánea.

Los agentes viales detallaron que el conductor circulaba a exceso de velocidad, y pese a que metros atrás hay un tope, éste no logró frenar a tiempo, impactando en la pared y dejando un gran boquete.

“Son constantes los accidentes en esta curva precisamente no es el primer carro que se mete aquí. Ahí en el zaguán negro se han metido como cinco o seis se han volteado en la curva porque todos vienen con exceso de velocidad en esta curva y no es el primero que ocurre y ni creo que sea el último,” declaró Mario Moreno, vecino de la zona.

Fue captado el momento en el que un auto que iba a exceso de velocidad chocó con una barda en #Puebla.

El conductor y su acompañante perdieron la vida.



El conductor y su acompañante perdieron la vida.@_NinaAndrade con la información en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/waLyNu9fbo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2022

Los vecinos señalaron que es muy recurrente que sucedan accidentes viales en esta curva, y aunque han sido de menor gravedad, la mayoría, aseguran, es por no respetar los límites de velocidad.

“Esto es sucesivamente, tiene una semana apenas 15 días que sucedió lo mismo a cada rato, no respeta. Yo vivo en la esquina anterior ahí en la tortillería y cada rato vemos los enfrenones, más son los fines de semana,” explicó Juan Flores, vecino de la zona.

“Si es seguido y esa barda no tiene mucho que la arreglaron y mire luego luego ya la fueron a tumbar, pero si, es la precaución que deben de tener ¿a qué le atribuye que haya estos accidentes, exceso de velocidad, que conduzcan en estado de ebriedad, a qué se le atribuye? sí a todo eso, deben ser de alcohol se vuelan los topes y en la curva es donde se hacen los accidentes y aquí está muy peligroso,” continuó José Torres, vecino.

A la zona del accidente, acudió personal forense para realizar el levantamiento de cadáver, motivo por el que acordonaron la zona a lo largo de los dos carriles.

Tras el aparatoso accidente, los vecinos pidieron a los automovilistas circular con moderación para evitar este tipo de tragedias.

“Desde la subida de ahí, donde hace la “Y” ahí agarran la velocidad tremenda se pasan los altos y se lo digo porque escuchamos como yo vivo en la esquina, ahí se oyen y frenan acá, pero ya no les da tiempo y la misma curva los jala hasta allá; no sé qué haga falta aquí para que no haya estos percances,” concluyó Juan Flores, vecino.