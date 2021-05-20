En Colombia, familia recibe una rata en vez de restos de bebé

En la ciudad de Tuluá, Colombia, una familia denunció que le fue entregada una rata muerta en lugar del cuerpo de su bebé, fallecida en el vientre de la madre.

La familia se dio cuenta de lo ocurrido, cuando el padre pidió ver a su hija al equipo del servicio funerario, y al abrir la bolsa, encontró el animal muerto.

Los hechos ocurrieron en el Hospital Tomás Uribe Uribe, de Tuluá, de acuerdo con la prensa local.

La bebé, quien recibiría el nombre de Emily Samara, murió en el vientre de su madre a las 28 semanas de gestación. La madre acudió a revisión por una molestia, donde sde detectó que el feto ya no estaba vivo, por lo que el equipo médico procedió a retirarlo del vientre.

Después de que el cuerpo fue retirado, la madre señaló que alcanzó a ver a lo lejos el feto, lo que aparentemente era la cadera de Emily Samara.

Cuando la madre consiguió reincorporarse, el feto ya había sido trasladado a la nevera de la morgue, de acuerdo con las primeras declaraciones de Daniel Alejandro Jaramillo, el padre.

Además, Jaramillo explicó que cuando llegó a la administración del hospital, negaron la muerte del bebé.

"En la administración no estaban enterados de nada, no sabían qué decirme", declaró.

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Denuncian irregularidades en entrega de la bebé

Daniel Alejandro Jaramillo añadió que hubieron irregularidades en la entrega del cuerpo de la bebé, pues cuando estaban por entregarle el certificado de defunción, le pidieron darse la vuelta. Posteriormente, señaló que el personal funerario le brindó toda la asistencia para poder abrir la bolsa.

"El funcionario no se opone y se puso todo el equipo necesario. Cuando desamarramos las bolsas dentro de la nevera, había una bolsita totalmente sellada", añadió.

El padre añadió que cuando finalmente abrieron la bolsa, encontraron una rata muerta, del tamaño de una zarigüeya, junto con un par de guantes quirúrgicos.

De acuerdo con las declaraciones de los padres, acudieron al hospital porque no detectaban movimiento de la bebé.

En una primera instancia, las enfermeras detectaron que la frecuencia cardiaca de la bebé era baja, por lo que al recibir la atención ginecológica necesaria, se detectó que ya no había frecuencia cardiaca en el feto y se le informó a los padres.

Luego de que se volviera viral la historia, el Hospital Tomás Uribe Uribe emitió un comunicado en el que precisaron que ya se había abierto la investigación correspondiente.

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