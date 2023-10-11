VIDEO: “Siéntanse en México y es un orgullo tenerlos con nosotros”, dice el piloto del avión del Ejército que rescató a mexicanos en Israel

En un video compartido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se escucha al General Piloto Aviador Leobardo Ávila Bojorquez, capitán del Boeing 337 darle la bienvenida a los pasajeros mexicanos que abordaron el vuelo de rescate en Israel con el fin de regresar a territorio nacional.

"Sean bienvenidos porque realmente ahorita la aeronave ya es territorio mexicano, siéntanse en México y es un orgullo tenerlos con nosotros.", es lo que se escucha en el audio.

En el clip también observa cómo los pasajeros se encuentran casi listos para despegar en el vuelo humanitario que llegará a México este miércoles 11 de octubre a las 15:00 horas aproximadamente.

Al menos 280 connacionales que se encontraban en Israel regresarán a México

Se tiene previsto que el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) proveniente del aeropuerto de Tel Aviv con 140 connacionales a bordo que serán repatriados, aterrizará en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México.

El General Carlos Alberto Rojas Martínez, encargado de la Misión Repatriación, en llamada telefónica con Fuerza Informativa Azteca comentó que en total son 280 personas las viajan a bordo de las aeronaves de la FAM "desde hace varios días ya la secretaría de relaciones exteriores trabajó con ellos, los convocó y aplicó un protocolo para repatriarlos en cuanto llegaran a las naves de la fuerza aérea mexicana.

Mujeres, niños y grupos vulnerables son prioridad en la misión de repatriación

De acuerdo al Área de Protección con Consular de la cancillería mexicana se consideró una lista de prioridades para grupos vulnerables, mujeres, niños, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, "más que nada es por familias , viendo que están llegando las familias completas se les da atención".

La segunda aeronave de la FAM llegará a territorio mexicano con cuatro o cinco horas de diferencia, son aproximadamente 280 connacionales que arribarán a territorio mexicano, algunos con doble nacionalidad, personas que se pondrán a salvo del conflicto bélico entre Israel y Hamás.