VIDEO: Así se vive en Gaza en medio de explosiones y ataques por la guerra entre Hamás e Israel

La periodista Plastia Alaqad dio una muestra de cómo se vive en Gaza en medio de la guerra de Hamás e Israel, tratando de sobrevivir a explosiones y ataques constantes. La reportera realizaba una transmisión para mostrar por qué no han podido evacuar, cuando se escuchó una fuerte explosión.

“Mis vecinos tampoco evacuaron, tiene las ventanas abajo, aquí están sus ventanas.Y aquí está la familia, están reunidos también en un lugar lejos de las ventanas”, se escucha decir a la joven cuando de pronto comenzaron las detonaciones.

“Estaba tratando de explicar las cosas pero creo que ahora puedes escucharlas”, indicó Alaqad en su video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La joven indicó que lo que pasa actualmente en Gaza no se parece en nada a otras experiencias de su vida, a pesar de haber pasado toda su niñez en la frontera, de haber estudiado en el extranjero y especialmente el haber sido testigo de otras agresiones.

“La experiencia de los últimos días no se parece a nada que haya experimentado en toda mi vida. Viví en Gaza toda mi vida. Estudié en el extranjero y regresé. Fui testigo de muchas agresiones antes, de muchas Intifadas (levantamientos), pero lo que estoy presenciando ahora es una versión actualizada”.

Añadió que aunque está dentro de la casa no se puede respirar por el humo de los cohetes que explotan: “"Esa es la vista desde la ventana y no puedo mantenerla abierta”.

La periodista explicó lo difícil que ha sido para todos los habitantes de Gaza evacuar la zona, además no cuentan con ninguno de los servicios como luz, agua, electricidad ni internet”.

Alaqad dijo que tuvo que evacuar tres veces, después de un ataque a su edificio, se refugió en la casa de un amigo, pero luego recibió una llamada de que también sería un objetivo. Tras una breve estancia en un hospital, donde cargó su teléfono, se dirigió a otra casa para refugiarse con los periodistas.

“Lo que está pasando es una locura, la situación es una locura, literalmente ningún lugar es seguro. Yo personalmente he evacuado tres veces desde ayer. Bueno, te dicen que evacue, vas a la casa de un amigo, luego los llaman para evacuar, vas a la casa de otro amigo. La situación es simplemente terrible, es simplemente terrible en este momento. También el hecho de que no tenemos agua, no tenemos electricidad, no tenemos internet. He estado tratando de hablar contigo desde ayer, tal vez la situación de Internet es realmente terrible”.

¿Qué pasa en la franja de Gaza?

El pasado 7 de octubre, un grupo de militantes extremistas de Hamásatacaron por sorpresa a Israel, detonando cientos de cohetes; en respuesta el primer ministro israelí declaró estado de guerra y aseveró que su respuesta sería más fuerte.

Tanto Palestina como Israel han pedido a sus respectivos ciudadanos que viven en Gaza, desalojar la zona, ya que quedaron en medio de los ataques, pero salir del lugar se ha convertido en una misión imposible.