16 tornillos por una resbaladilla: Mujer denuncia accidente en juegos de plaza comercial de la CDMX

El pasado 3 de abril, una mujer identificada como "Itzamara" denunció un accidente sufrido en una plaza comercial de la Ciudad de México (CDMX).

Mientras visitaba un área recreativa para niños dentro de un conocido centro comercial, la mujer decidió acompañar a su bebé de 10 meses a una atracción de pelotas y resbaladillas. Sin embargo, un mal movimiento al final del descenso le provocó diversas lesiones, de las cuales exige que la plaza se haga cargo.

Así fue el accidente de Itzamara en plaza comercial de la CDMX

Según el relato de la afectada, ella pagó la entrada de 150 pesos para el área llamada "Jelly World". Siguiendo el supuesto reglamento, que indica que menores de 4 años deben entrar con un adulto, se lanzó por una resbaladilla.

Itzamara señala que la pendiente era demasiado inclinada y que la zona de frenado parecía improvisada con colchonetas pegadas con cinta. Fue ahí donde su pie se atoró, provocando el impacto que quedó registrado en un video difundido en sus redes sociales.

Mujer denuncia falta de protocolos de emergencia en plaza comercial

Itzamara asegura que el personal no contaba con férulas profesionales y terminaron inmovilizando su pierna con un pedazo de cartón. Además, relata que inicialmente dijeron que no era necesario trasladarla en ambulancia, minimizando la herida como una simple "luxación" sin haber realizado estudios previos.

Tras la presión de su esposo y de la gente presente, accedieron a llevarla a un hospital.

¿Cuáles son las lesiones de la mujer que se lastimó en plaza comercial de la CDMX?

Aunque los paramédicos del lugar dijeron que no era grave, los estudios de rayos X revelaron una realidad distinta. Itzamara sufrió fractura de tibia, de peroné y de calcáneo. La magnitud del daño fue tal que los cirujanos tuvieron que colocarle dos placas metálicas y 16 tornillos para reconstruir la zona afectada.

Las imágenes de las radiografías, compartidas por la víctima, muestran la complejidad de una lesión que la mantendrá fuera de circulación por meses.

¿Qué respondió la plaza comercial ante las demandas?

Ante la difusión del caso en plataformas como Twitter (X), la cuenta oficial del centro comercial emitió un breve comentario. En su mensaje, lamentaron los inconvenientes y le pidieron a Itzamara que compartiera los detalles por mensaje privado para "escucharla".

¡Hola, Itzamara! Lamentamos los inconvenientes que experimentaste en tu visita a nuestro Centro Comercial. Te agradeceríamos si nos compartes los detalles y tu experiencia a través de mensaje privado. Estamos listos para escucharte. — Perisur (@Perisur) April 4, 2026

¿Qué se debe hacer en este tipo de casos?

Al acudir a este tipo de lugares, es de suma importancia que se siga el reglamento al pie de la letra, pues a pesar de que el juego parezca inofensivo, un accidente de estas siempre puede ser una probabilidad existente.