Golpe a la Mafia Cubano-Americana: Cae “Milo” en Cancún, cerebro financiero del tráfico humano

En un operativo relámpago y coordinado entre México y Estados Unidos, fuerzas federales capturaron a Remigio “N”, alias “Milo”. El detenido no es un operador cualquiera: se le identifica como el coordinador operativo y financiero de una organización delictiva transnacional con un largo historial de impunidad en el Caribe.

La detención ocurrió en el exclusivo fraccionamiento Residencial Arbolada, en el municipio de Benito Juárez. En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en plena coordinación con las autoridades estatales de Quintana Roo.

Operativo en Quintana Roo: ¿Cómo cayó "El Milo"?

Los agentes de seguridad realizaron recorridos de supervisión tras semanas de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar el refugio de "Milo". Durante la inspección, las autoridades aseguraron:



38 dosis de marihuana .

. Una camioneta color gris .

. Otro cómplice cuya situación jurídica está por definirse.

Dada la peligrosidad del objetivo y su estatus como prioridad para el Gobierno de los Estados Unidos, Remigio “N” fue trasladado de inmediato vía aérea a la Ciudad de México. Ahí, continuará su proceso legal para formalizar su extradición por los delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada.

Esta detención representa una afectación directa a la estructura económica de la red criminal, cortando los flujos de dinero que sostienen el tráfico de personas en la región sur del país.

En Quintana Roo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSC_QROO detuvieron a dos integrantes de un grupo delictivo transnacional, entre ellos Remigio “N”, alias “Milo”, objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la… pic.twitter.com/G5H6ts8uQg — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 6, 2026

¿Qué es la Mafia Cubano-Americana? El rastro de "Milo"

Información extraoficial identifica a Remigio Valdez, alias “Milo”, como el pilar financiero de la llamada Mafia Cubano-Americana. Este grupo ha operado históricamente en la península de Yucatán, concentrando sus actividades en puntos turísticos clave como Isla Mujeres, Cozumel y Cancún.

A lo largo de los años, esta organización ha demostrado una capacidad de adaptación letal:



Tráfico Humano: Durante décadas, controló el flujo de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos, una ruta lucrativa que convirtió a Quintana Roo en un punto de tránsito crítico.

Durante décadas, controló el flujo de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos, una ruta lucrativa que convirtió a Quintana Roo en un punto de tránsito crítico. Resistencia a los Cárteles: En su momento, la organización disputó el territorio y el "derecho de piso" contra grupos sanguinarios como Los Zetas, logrando mantener su influencia operativa a pesar de la violencia.

Reportes recientes de inteligencia indican que la red ha evolucionado hacia una etapa de cooperación. Actualmente, sostienen alianzas estratégicas con filiales del Cártel de Sinaloa, con el fin de fortalecer sus rutas de tráfico humano y eludir los controles fronterizos con mayor eficacia.