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Últimas noticias de hoy: Avión del Ejército rescatará a mexicanos en Israel

El Ejército Mexicano envió un avión para rescatar a los mexicanos varados en Israel; consulta más últimas noticias de hoy en Fuerza Informativa Azteca.

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Las últimas noticias de hoy lunes en FIA.

Escrito por: César Contreras y Felipe Vera

Este lunes 09 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy, para que estés enterado de lo sucedido en México y el mundo. Lo más relevante inicia en México, donde el Ejército enviará un avión para rescatar a connacionales de Israel.

Además, la inflación en nuestro país bajó a un 4.45%, reportó el INEGI. Mientras que Claudia Goldin, especialista estadounidense, recibió el Premio Nobel de Economía 2023.

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