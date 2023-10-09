Últimas noticias de hoy: Avión del Ejército rescatará a mexicanos en Israel

Este lunes 09 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy, para que estés enterado de lo sucedido en México y el mundo. Lo más relevante inicia en México, donde el Ejército enviará un avión para rescatar a connacionales de Israel.

Además, la inflación en nuestro país bajó a un 4.45%, reportó el INEGI. Mientras que Claudia Goldin, especialista estadounidense, recibió el Premio Nobel de Economía 2023.

Ejército envía avión a Israel para traer a mexicanos ante conflicto con Palestina

Este lunes, un avión del Ejército Mexicano despegó del Aeropuerto Felipe Ángeles con rumbo a Israel, para traer de vuelta a connacionales ante el conflicto entre dicha nación y el grupo islámico extremista Hamás. En su conferencia matutina de este 09 de octubre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el uso de la violencia y explicó que al menos 300 mexicanos se encuentran en el estado israelita.

¡Sigue bajando! Inflación de México se ubica en 4.45% en septiembre 2023

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación de Mëxico a tasa anual en septiembre bajó a un 4.45% durante el pasado mes de septiembre de 2023. Co esta cifra, dicho índice alcanzó niveles no vistos desde febrero de 2021.

Ella es Claudia Goldin, ganadora del Premio Nobel de Economía 2023

La Real Academia Sueca de Ciencias decidió otorgar el Premio Nobel de Economía 2023 a Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, debido a sus investigaciones con perspectiva de género en el trabajo.

Las investigaciones de #Goldin abarcan temas como la fuerza laboral de las #mujeres, la brecha salarial, #desigualdad de ingresos, cambio tecnológico, educación e #inmigración.https://t.co/XdVVzW6SQO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2023

Pemex deberá dar a conocer el proyecto de construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) que dé a conocer el Proyecto de Construcción e Instalación de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, así como el reporte de avances, los cronogramas y calendarios.

Fuertes lluvias: Tormenta tropical “Max” toca tierra en Petatlán, Guerrero

El centro de la Tormenta tropical “Max” tocó tierra poco después de las 12:00 horas en Petatlán, Guerrero, por lo que las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomiendan a los pobladores no arriesgar la vida y no cruzar corrientes ni cuerpos de agua.