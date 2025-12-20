VIDEO: Piloto de Magnicharters retuvo avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Un incidente inusual alteró la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) , luego de que un piloto de la aerolínea Magnicharters se negara a continuar un vuelo con destino a Cancún, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y provocó la intervención de autoridades aeronáuticas.

El hecho ocurrió cuando la aeronave permaneció en tierra durante varias horas, mientras el capitán denunciaba presuntas irregularidades laborales con la empresa. La situación generó molestia entre los pasajeros, quienes finalmente descendieron del avión junto con su equipaje.

Tras lo ocurrido, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) abrió una investigación administrativa para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que llevaron a la retención del vuelo en una de las terminales más importantes del país.

¿Qué ocurrió con el vuelo de Magnicharters en el AICM?

El incidente se registró la tarde del viernes 19 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México , cuando el vuelo 780 de la aerolínea Magnicharters , programado para cubrir la ruta Ciudad de México–Cancún, no pudo despegar.

De acuerdo con información oficial, durante la maniobra de salida se detectó un problema técnico menor, por lo que la aeronave regresó a la rampa para ser revisada. Una vez atendida la falla, se presentó una tripulación de reemplazo.

Sin embargo, el piloto relevado decidió permanecer en la aeronave y dirigirse a los pasajeros, lo que generó retrasos adicionales y activó las alertas operativas dentro de la terminal aérea.

Denuncia laboral y reacción de los pasajeros

En videos difundidos en redes sociales, el piloto explicó que su decisión estuvo relacionada con presuntos adeudos de salarios y viáticos que, afirmó, la empresa mantiene desde hace varios meses con él y otros trabajadores.

Durante su mensaje, ofreció una disculpa a los pasajeros y aseguró que su intención no fue afectar a los usuarios, sino visibilizar una situación laboral que calificó como insostenible.

“Me duele de corazón”, expresó, al tiempo que reconoció las molestias ocasionadas.

La prolongación del retraso generó inconformidad entre los pasajeros, quienes abandonaron la aeronave mientras exigían soluciones por parte de la aerolínea.

¿Hubo retención ilegal del avión?

En redes sociales circularon versiones que calificaron el hecho como una retención del vuelo; sin embargo, información del sector aeronáutico y comunicados oficiales señalaron que se trató de una protesta laboral, sin que se configurara una privación ilegal de la libertad.

Las autoridades indicaron que la operación del aeropuerto continuó conforme a los protocolos establecidos.

AFAC abre investigación por el incidente

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que inició una investigación administrativa a través de la Comandancia del Aeropuerto y de la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación.

De acuerdo con la AFAC, el incidente comenzó alrededor de las 14:16 horas y fue atendido con el apoyo de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria. El piloto involucrado fue puesto a disposición de las autoridades para rendir su declaración.

Será la autoridad aeronáutica la encargada de determinar si hubo irregularidades y establecer las sanciones correspondientes, mientras la aerolínea mantiene contacto con los pasajeros afectados.