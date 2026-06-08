¡Iztapalapa bajo el agua! Fuertes lluvias provocan inundaciones en CDMX y Texcoco-Lecheria; zonas afectadas

¡El temporal de lluvias no para! Las fuertes precipitaciones registradas en la Ciudad de México (CDMX) durante los últimos días continúan causando estragos en diversas alcaldías, siendo Iztapalapa una de las zonas con severas inundaciones la tarde de este domingo 7 de junio.

Las precipitaciones han provocado la acumulación de agua en avenidas principales, afectando el tránsito vehicular, así como el colapso del transporte público.

En Calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, col. Santa Martha Acatitla, @Alc_Iztapalapa, se registra un encharcamiento de 350 m de espejo con un tirante de hasta 60 cm en su parte más profunda.



Al momento, personal de la @SGIRPC_CDMX realizó el corte vial para evitar… pic.twitter.com/MxlGYAOkBn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 7, 2026

Autoridades capitalinas han mantenido operativos de atención y monitoreo ante el riesgo de nuevas lluvias intensas durante las próximas horas.

Inundaciones en Iztapalapa: ¿por qué llueve demasiado!

De acuerdo con reportes oficiales, la temporada de lluvias se ha intensificado en la capital del país debido a la presencia de sistemas meteorológicos que favorecen tormentas acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo.

Las autoridades han advertido que estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos días, especialmente con la llegada del ciclón “Boris”.

Aunque las mayores afectaciones se registraron en la Calzada Ignacio Zaragoza, la calzada Ermita-Iztapalapa también reportó abnegaciones, mientras que zonas de Cuajimalpa tambíen reportan desbordamientos.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de encharcamiento en📍Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa, colonia Ermita Zaragoza, @Alc_Iztapalapa. #Tlaloque2026🌧 pic.twitter.com/1uu8By6LGo — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 8, 2026

Temporada de lluvias seguirá afectando a la Ciudad de México

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúen las lluvias fuertes a muy fuertes en el Valle de México, acompañadas de posibles inundaciones, deslaves y encharcamientos en distintos puntos de la capital.

Policías de Tránsito de la @SSC_CDMX realizan el destape de coladeras para liberar el agua acumulada por la lluvia en la calzada Ignacio Zaragoza al oriente y Cayetano Andrade, col. Santa Marta Acatitla, @Alc_Iztapalapa.



¡Maneje con precaución! pic.twitter.com/u9YctdVMvy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y evitar transitar por zonas susceptibles a inundaciones.

Además, especialistas han advertido que las alcaldías del oriente de la Ciudad de México, entre ellas Iztapalapa, figuran entre las más vulnerables a este tipo de fenómenos debido a factores urbanos e hidráulicos que favorecen la acumulación de agua durante tormentas intensas.

