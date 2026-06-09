Oculto entre costales: aseguran cargamento de fentanilo en Sonora

Aseguraron 88 kilos de fentanilo que eran transportados ocultos entre cargamentos de productos agropecuarios en un tractocamión que circulaba por la carretera federal 15, en el tramo Hermosillo-Santa Ana en Sonora.

El hallazgo ocurrió durante un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Dónde encontraron los 88 kilos de fentanilo en Sonora?

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento se realizó mientras agentes federales realizaban revisiones preventivas en la carretera federal 15, una de las principales rutas de conexión entre el norte del país y la frontera con Estados Unidos.

Durante la revisión de un tractocamión que transportaba productos agropecuarios, los elementos localizaron 88 paquetes envueltos con cinta color café que contenían fentanilo. La droga estaba escondida entre la carga para evitar ser detectada durante los traslados.

Tras el descubrimiento, el operador de la unidad fue detenido en el lugar. Las autoridades le informaron sus derechos y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el cargamento asegurado.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en carreteras de Sonora, elementos de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico detuvieron al conductor de un tractocamión y aseguraron 88 kilos de fentanilo ocultos entre costales de productos… pic.twitter.com/FuRMqITl9q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

¿Por qué preocupa tanto el tráfico de fentanilo?

El fentanilo es considerado uno de los opioides sintéticos más peligrosos del mundo. Especialistas de la Secretaría de Salud señalan que es hasta 50 veces más potente que la heroína y cerca de 100 veces más fuerte que la morfina, lo que incrementa significativamente el riesgo de sobredosis.

Aunque su uso médico está regulado para tratar dolores intensos y en procedimientos quirúrgicos, el producto fabricado de manera clandestina representa una de las principales amenazas para la salud pública en América del Norte.

¿Cómo va el consumo de fentanilo en México?

El Informe sobre la Demanda y Oferta de Fentanilo en México, presentado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), revela que durante 2023 se registraron 430 atenciones relacionadas con el consumo de esta sustancia, frente a 333 casos reportados en 2022. Los casos se concentran principalmente en estados fronterizos como Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

Además, las autoridades sanitarias han advertido que el principal riesgo del consumo ilícito es su alta capacidad adictiva y el peligro de sobredosis, incluso en cantidades mínimas.

El aseguramiento ocurre en una entidad clave para las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. La carretera Hermosillo-Santa Ana conecta con corredores logísticos utilizados para el traslado de mercancías hacia la frontera norte.

Por ello, los operativos de inspección en carreteras federales se han convertido en una de las principales herramientas para detectar cargamentos ocultos y frenar el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.

