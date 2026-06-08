Atacaba con drones a las autoridades y a sus rivales: Detienen en Sonora a Hugo “N”, “El 01", integrante del Cártel de Sinaloa

El gabinete de seguridad federal de México dio a conocer durante la mañana de este lunes 8 de junio la captura de Hugo "N", alias "El 01",operador de la facción del Cártel de Sinaloa, Los Demonios, en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo a la información brindada por autoridades, el sujeto era identificado como generado de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos del Gabiente de Seguridad, en coordinación con autoridades de @gobiernosonora, detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.



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Cae "El 01" en un restaurante de Hermosillo

La captura de Hugo Guerrero habría sido el pasado sábado 6 de junio, alrededor de las 14:00 horas de la tarde, en la capital del estado de Sonora.

Las investigaciones en el lugar permitieron que agentes federales ubicaran el lugar donde se encontraba el sospechoso, en este caso, al interior de un restaurante de la ciudad.

El operativo se llevó a cabo rápidamente para evitar un enfrentamiento armado que pusiera en riesgo a los que se encontraban comiendo en el lugar.

Integrante clave de la célula "Los Demonios"

La dependencia federal identificó a Hugo como un miembro activo y de alto rango dentro del grupo criminal "Los Demonios", una de las ramas provenientes del Cártel de Sinalo que opera en la frontera de México.

Esta facción es considerada por las mesas de seguridad como uno de los principales generadores de violencia y responsables del movimiento de sustancias ilícitas en la zona norte de la república mexicana.

Miembro del Cártel de Sinaloa coordinaba los ataques con drones en la sierra

La principal característica delictiva de "El 01" era utilizar la tecnología para atacar por tierra. Según los expedientes de la Fiscalía General de la República, lo señalan como la mente detrás del uso de drones modificados para lanzar artefactos explosivos.

Estas aeronaves no tripuladas eran utilizadas para realizar ataques directos en contra de células delictivas rivales del grupo, elementos de seguridad y la población.

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comparte información de SSPC Federal:



Ciudad de México, a 08 de junio de 2026



Comunicado conjunto



*SSPC FEDERAL Y AUTORIDADES DE SONORA DETIENEN A OBJETIVO PRIORITARIO VINCULADO CON DELITOS DE ALTO IMPACTO*



•El… pic.twitter.com/hkqxNZxVAX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) June 8, 2026

Controlaba la frontera entre Sonora y Chihuahua

La zona donde "El 01" tenía más presencia era en municipios ubicados en los límites de Sonora y Chihuahua.

Al momento de ser arrestado, las autoridades le confiscaron a Hugo "N" un arma de fuego que llevaba entre sus pertenencias. El artefacto corresponde a los calibres reservados para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.