¿Caos por lluvia en el Metro CDMX? Retrasos en la Línea 3; estaciones afectadas
El Metro CDMX comienza la mañana con retrasos en la Línea 3, mientras que al menos cuatro estaciones de la Línea 2 continúan cerradas.
¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este lunes 8 de junio 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 8, 2026
La Línea 2 ofrece servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos por ambos sentidos.
Las estaciones: Chabacano, Nativitas y Portales de la Línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso, por lo que únicamente los trenes no hacen ascenso ni descenso de usuarias y… pic.twitter.com/CHhgOgPfxz
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 8 de junio 2026? Estaciones con retrasos
Avance lento en la Línea 12: ¿Qué pasa en el Metro CDMX?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran que los trenes hacen base en cada una de las estaciones; piden agilizar el servicio.
Autoridades informan que la línea presenta alta afluencia.
Buen día. En este momento la Línea 12 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 8, 2026
Retrasos en dirección a Universidad
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran esperar más de 15 minutos por el paso del tren en dirección a Universidad; piden agilizar el servicio.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 8, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 14° C pic.twitter.com/THKtR28q36— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 8, 2026