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¿Caos por lluvia en el Metro CDMX? Retrasos en la Línea 3; estaciones afectadas

El Metro CDMX comienza la mañana con retrasos en la Línea 3, mientras que al menos cuatro estaciones de la Línea 2 continúan cerradas.

Metro CDMX HOY 8 de junio 2026: Estaciones con retrasos y avance de trenes últimas noticias EN VIVO
¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX HOY?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este lunes 8 de junio 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 8 de junio 2026? Estaciones con retrasos

Avance lento en la Línea 12: ¿Qué pasa en el Metro CDMX?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran que los trenes hacen base en cada una de las estaciones; piden agilizar el servicio.

Autoridades informan que la línea presenta alta afluencia.

Retrasos en dirección a Universidad

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran esperar más de 15 minutos por el paso del tren en dirección a Universidad; piden agilizar el servicio.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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